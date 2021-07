Winkelstraten rond Koopmansplein in Assen krijgen groene smoel

Maar duidelijk is wel dat Assen 'de groene smaak' te pakken heeft. Onlangs zei de bekende kunstenaar Sam Drukker al dat Assen 'een 'zeldzame groene stad' is. "Als ik nu kijk en terugdenk aan mijn jeugd, heb ik nooit goed gezien hoe waanzinnig groen Assen eigenlijk is. Wat een bomen overal. Koester dat vooral", was zijn oproep. Dat is niet tegen dovemansoren gericht, want als het aan OKRA Landschapsarchitecten en architectenbureau De Deur in Huis ligt, wordt de stad nog groener.

Groene wadi's voor plensbuien

De eerste vijf straten waarvoor ze herinrichtingsplannen hebben gemaakt zijn de Kruisstraat, Marktstraat, Gedempte Singel, Oudestraat en Weiersloop. Hier komen of bomen met daaronder blokhagen, groene wadi's waar plensbuien veilig in kunnen plonzen zonder wateroverlast, of geveltuinen en groene straatslingers, wanneer er geen plek is voor bomen. "Groen is toch de grootste wens geweest van de eerste inspraakronde", zegt Silko van der Vliet van OKRA.

Maar pech voor de Oudestraat en de Weiersloop. Daar is de straat te smal voor bomen, want er moet ook nog vrachtverkeer door voor laden en lossen. "En in de bodem liggen te veel kabels, zodat er geen ruimte is voor wortels. Dus daar zoeken we de groene aankleding in een andere vorm, namelijk in geveltuinen en groene slingers die boven de winkelstraat van de ene naar de andere kant lopen", aldus Van der Vliet.

Impressie van de Oudestraat met groenslingers en gevelbeplanting (Rechten: gemeente Assen)

De kale Oudestraat anno 2021 moet groener worden met geveltuintjes, omdat er voor bomen geen plek is (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Nog wel tijdje in de rommel

Volgens wethouder Mirjam Pauwels reageren Assenaren enthousiast op de groene uitstraling van het opgeknapte Koopmansplein. "Je merkt gewoon dat mensen ook zin hebben in de rest. Want de winkelstraten en de nieuwe huiskamer van Assen, die moeten wel bij elkaar passen qua sfeer en uitstraling. En dat zal nog wel even duren. Want we zitten zeker nog een tijdje in de rommel. Maar dan krijgen we er ook echt iets moois voor terug."

Naast veel meer groen, zitbankjes langs de blokhaagjes om lekker te verpozen, of terrassen te midden van de groene zones, komt er meer plek bij winkelstraten voor het stallen van fietsen. En pal voor de winkelgevel komt er een speciale dondergekleurde plintstoep in het straatbeeld, waar ondernemers hun waar mogen stallen, of een terras mogen neerzetten. Zodra buiten die zone de straatklinkers geribbeld zijn, is het 'vrij baan' voor de visueel beperkte binnenstadbezoeker. Daar mag niets in de weg staan. Ook proberen de architecten en gemeente alle winkeleigenaren zover te krijgen dat het straatbeeld 'een beetje uniform' wordt en winkelgevels zoveel mogelijk in oude staat worden teruggebracht. Lelijke plastic gevelbekleding mag eraf, net als andere ontsierende puien.

Met groene wadi's zoals in de Gedempte Singel wil Assen de enorme plensbuiien goed verwerken (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Remedie tegen hittestress

Bij de herinrichting van de winkelstraten speelt ook klimaatverandering een belangrijke rol. Zowel op straat, in de vorm van groene wadi's, als onder de straat komt extra opvangruimte voor piekbuien. Dat moet wateroverlast voorkomen. En bij hitte is het extra groen een goede remedie tegen hittestress in de stad. Want een winkelgebied met voornamelijk baksteen van de winkelgevels en klinkers in de straat stuwt op hete dagen de hitte alleen maar verder omhoog.

Hoe robuust het groen in de vijf winkelstraten straks gaat worden, staat nog niet voor alle straten vast. Zo zijn voor de Kruisstraat twee groene herinrichtingsontwerpen gemaakt. Eentje met brede stevige blokhagen met daarin bomen, die op één centrale lijn in het straatbeeld liggen. En eentje met verspringende blokhagen in de straat. "Bij de één, waar het groen wat speelser is aangelegd, zou je kunnen zeggen dat de bevoorrading er wat meer via een slalom doorheen moet. Bij de ander kan dat in een rechte lijn. Die keuze laten we uiteindelijk aan anderen", zegt Van der Vliet.

In de Kruisstraat in Assen wordt gedacht aan bomen met blokhagen in een rechte lijn (Rechten: gemeente Assen)

Voor de Kruisstraat in Assen is een plan voor smallere groene blokhagen rond bomen die in het straatbeeld verspringen (Rechten: gemeente Assen)

'In de zomer geen open straten'

Vanmiddag hebben gemeenteambtenaren en beide architectenbureaus belangstellende ondernemers en bewoners de concept-herinrichtingsplannen voor het eerst laten zien. Echt veel belangstelling was er niet voor de inloopbijeenkomsten. "We hopen de komende tijd reacties te krijgen op de schetsontwerpen en kunnen op basis daarvan dan de definitieve ontwerpen maken", aldus Van der Vliet.

Welke straat dan als eerste aan de beurt is, daarvan heeft wethouder Pauwels nog geen idee. "We moeten eerst de herinrichtingsplannen vaststellen en dan de boel nog aanbesteden. Dat duurt zeker nog een jaar. Dus voordat we echt aan de slag kunnen, is het alweer volgend najaar. Want in de zomer laten we de binnenstad met rust. Dan moeten de toeristen hier rustig kunnen rondlopen, zonder opgebroken straten."

Goed bereikbaar blijven

De inschatting is dat het herinrichtingstraject voor de winkelstraten in de Asser binnenstad zeker anderhalf tot twee jaar gaat duren. "We gaan in fases aan de slag. Want op het zuidelijke deel van winkelcentrum 't Forum worden straks appartementen gebouwd en dan volgt nog de grote verbouwing van het V&D-pand tot wooneenheden."

De gemeente wil alle verbouwplannen wel goed op elkaar afstemmen. "Want één ding staat voorop: onze winkeliers moeten wel bereikbaar blijven. En bouwverkeer voor woningbouw en opengebroken winkelstraten gaan slecht samen. Dus laten we zeggen dat op zijn vroegst eind 2023 en zeker begin 2024 deze winkelstraten een nieuw smoel hebben", aldus één van de gemeenteambtenaren. Wanneer de andere winkelstraten aan bod komen, zoals de Ceresstraat en het Mercuriusplein, is nog onduidelijk

