Geen finale Copa America voor Peña en Araujo

Sergio Peña en Miguel Araujo, de twee Peruanen in de selectie van FC Emmen, hebben eindelijk vakantie. Al komt die vakantie eigenlijk een paar dagen te vroeg. Het liefst had het duo natuurlijk aanstaande zaterdag de finale van de Copa America gespeeld, maar een stunt tegen Brazilië in de halve finale zat er niet in. De titelverdediger won in Rio de Janeiro met 1-0.

Sergio Peña speelde de gehele wedstrijd, terwijl Miguel Araujo de volle 90 minuten (plus zes minuten blessuretijd) op de bank bleef.

In de kille winteravond van Rio de Janeiro, het was slechts 17 graden, moesten de Goddelijke Kanaries wel diep gaan om de finale te bereiken. Peru verzette zich hevig en had in doelman Pedro Gallese zijn grote uitblinker. Vooral in de beginfase, toen Brazilië er onder leiding van Neymar en aanvallende middenvelder Lucas Paquetá lustig op los combineerde, hield Gallese zijn ploeg met een aantal miraculeuze saves lang in de wedstrijd. Hij redde onder meer fraai op twee afstandsschoten van Casemiro en twee keer achtereen katachtig op inzetten van dichtbij van Neymar en Richarlison.

Na iets meer dan een half uur capituleerde de dappere doelman toch. Na een mislukte aanval van Peru zag Richarlison de ruimte en stuurde Neymar weg. De aanvaller van PSG speelde behendig verdediger Alexander Callens door de benen en zette nog twee Peruanen op het verkeerde been. Daarna legde hij bekeken terug op Paquetá, die eenvoudig afrondde.

Na rust probeerde Peru met gedurfd voetbal het gastland nog te verrassen, maar verder dan een gevaarlijk schot van spits Lapadula kwam de ploeg van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca niet. Hij stuitte met zijn diagonale knal op Ederson, de doelman van Manchester City die opnieuw in de basis mocht beginnen en zijn concurrent in de Premier League Alisson (Liverpool) uit het elftal lijkt te hebben verdrongen.

Toekomst in Emmen?

Voor Peña en Araujo betekent het dat het tweetal nu vakantie heeft en daarna - contractueel gezien - zal terugkeren naar Emmen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is uiterst twijfelachtig. Beide spelers hebben weliswaar nog een contract tot de zomer van 2022 in Drenthe, maar drukken behoorlijk op de spelersbegroting. Bovendien kan Emmen, bij een verkoop van het tweetal, nog een aardige transfervergoeding cashen.