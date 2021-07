Containerkuil van Milieupark Assen wordt na spoedklus weer lekdicht

Een spoedreparatie van 80.000 euro wordt daarom de komende weken aan de containerkuil uitgevoerd. De gemeente moet wel, zo verklaart wethouder Bob Bergsma (D66), want door de lekkage kan verontreiniging in de bodem sijpelen. "En dat willen we natuurlijk voorkomen."

Nader onderzoek

Ondertussen maakt de gemeente van de nood wel een deugd. Het negentien jaar oude Milieupark heeft in de huidige vorm z'n beste tijd wel gehad. Dus voor hoelang de gerepareerde waterdichte betonvloer er straks nog ligt, is nog ongewis. "We kijken naar renoveren, of toch een volledig nieuwe milieustraat. Want er zijn de laatste jaren steeds meer gebreken, het onderhoud wordt duurder en de nieuwste eisen zijn ook wat duurzamer en energiezuiniger. Kortom, voldoende redenen om beide nu eens te bekijken", aldus Bergsma.

Geen loze investering

Dit najaar is het onderzoek klaar. Ondertussen moet de containerput wel zijn gerepareerd. Volgens wethouder Bergsma 'zeker geen loze investering', ook al is de toekomst van de Asser afvalstortlocatie ongewis. "Doordat zware containers niet in de kuil kunnen staan, zijn ze hierboven neergezet, verspreid over het milieuterrein. En dat levert gevaarlijk situaties op, met aan- en afrijdende heftrucks."

Naast de hoge, onbereikbare ijzeren containerbak, staat een kleine, lage stortbak. Die is iets gebruiksvriendelijker voor Assenaren die hun rotzooi kwijt moeten. Zodra de kleine bak is gevuld, en dat is al snel, kiepert een heftruck deze leeg in de grote container. Dat zorgt voor extra drukte van rijdende voertuigen en dus voor onveiligheid. "We willen deze noodsituatie zo snel mogelijk stoppen. Maar dan moet wel die betonvloer klaar zijn", vertelt Bergsma.

De mannen van aannemer Benelux Vastgoed Services doen in elk geval hun best om de klus te klaren. Ze kruipen er op hun knieën rond. Schuivend over de betonvloer storten ze zich eerst op de randen van de lege stortput, die normaal gesproken volgestouwd is met robuuste containers.

(Verhaal gaat verder onder de video over het Milieupark)

Sneldrogend goedje

Uitvoerder Arjan Schot van het betonreparatiebedrijf smeert met een pleisterspaan een waterdichtende en sneldrogende cementmortel schuin langs de randen van de containerput. "Ik moet wel opschieten, want in vijf minuten tijd is het spul al keihard. Ik mix het eerst tot kauwgum, en dan moet ik rap de schuine rand aansmeren zodat er tussen de wand en de betonvloer niks meer kan weglekken", zegt hij, waarna hij onverstoorbaar verder in de weer gaat met zijn troffel.

Met zijn handen drukt hij het cement in de rand, om vervolgens met een spaan een strakke afdichtende cementlaag te trekken. Even later tikt hij ertegenaan. "Kijk, het is nu al keihard."

Wondermiddel

Een wondergoedje met de naam Kriztal doet de rest, zodat de containerput van de Asser milieustraat weer honderd procent waterdicht moet worden. Ontwikkelaar van het reparatiegoedje is Sietse Wiersma, die bovenop één van de vroeger gerepareerde scheuren staat en erin loopt te prikken met een schroevendraaier.

"Deze scheur, die gaan we weer weer honderd procent dicht krijgen. Kriztal zorgt ervoor dat in de betonvloer een proces op gang komt zodra er ergens water binnensijpelt. Want dan komen er cellen in beweging, die de boel onmiddellijk weer afdichten." Wiersma is maar wat trots op z'n vinding. En het betonreparatiebedrijf uit Helmond maakt er voor de klus in Assen dankbaar gebruik van, net als van de kennis en kunde van uitvinder Wiersma. "We moeten die speciale laag nog over de hele betonvloer aanbrengen, dus we zijn nog wel weken bezig."

Dertig jaar mee?

Dertig jaar lang moet het spul zeker werken, zo wordt door de mannen verzekerd. Of de huidige containerkuil die dertig jaar ook haalt, zal de toekomst uitwijzen. Want besluit de gemeente straks na onderzoek alsnog tot nieuwbouw van het Milieupark en niet tot renovatie, dan kan de nieuwe milieustraat van Assen ook zomaar elders komen te liggen. "Ook dat maakt deel uit van ons onderzoek", besluit Bergsma. "En wat haalbaar en betaalbaar is, dat mag de raad straks zeggen."

De lekke containerkuil op het Miliieupark Assen is voorlopig onder constructie (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Lees ook: