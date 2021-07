Betalende huurders zwembad Plons lopen weg na aanhoudende onzekerheid

De externe huurders van zwembad Plons in Vries zijn door Koninklijke Visio nog niet op de hoogte gebracht dat er een werkgroep in de steigers staat om te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn om het bad open te houden. De werkgroep bestaat uit cliëntenvertegenwoordigers en medewerkers.

De onzekerheid zorgt voor vertrekkende huurders en dus voor wegvallende inkomsten. En die zijn nou juist wat het noodlijdende zwembad nodig heeft. Zo vertrekt Zwemschool Vries&Rolde definitief per oktober, is te lezen op de website. Zowel de zwemschool als ouders hebben uit de media moeten vernemen dat een voorgenomen besluit tot sluiting leidt, zegt een ouder.

'Niks, noppes, nul'

"Dat is ook het enige dat wij nu weten: sluiten per 1 oktober. Dat er toch gekeken wordt naar andere mogelijkheden is nieuw voor mij", zegt Connie Bremer uit Assen. Ze is secretaris van Sportclub Bartje en weet niet beter dan dat het bad definitief in oktober sluit. "Ik kan je vertellen; dat was een donderslag bij heldere hemel. Er was geen vooraankondiging, geen persoonlijk gesprek, niks, noppes, nul."

Sportclub Bartje laat mensen met een lichamelijke beperking bewegen in extra verwarmd water. "Onze leden zijn verbijsterd", zegt Bremer. Twee keer per week zwemt er een groep van Sportclub Bartje in Plons. "We huren het zwembad het hele jaar voor drieduizend euro."

Vertrekken of niet

"We zijn inderdaad niet duidelijk geweest naar de externe partijen", zegt Ine Berkelmans, directeur van Visio De Brink. "We hadden de huurders beter op hetzelfde moment kunnen inlichten als de cliëntenvertegenwoordigers. Met een enkeling heb ik wel een persoonlijk gesprek gehad, maar niet met iedereen."

"Uiteindelijk beslissen ze zelf of ze willen vertrekken of niet. Wel hoop ik dat de huurders zo lang mogelijk blijven en dat ze ook meedenken om tot een oplossing te komen. Want ook wij willen het bad openhouden."

Vraagtekens bij opstelling directie

Een oplossing leek voorhanden. Voormalig fysiotherapeut Harry Jan Keizer uit Assen had interesse in overname van het bad. Hij huurde Plons tweeënhalf uur per week voor zijn cliënten en betaalde jaarlijks rond de achtduizend euro aan huur.

"Ik heb direct na de berichtgeving van sluiting bij de directie aangegeven dat ik het bad wilde overnemen voor het symbolische bedrag van één euro. Mijn bedoeling was om de cliënten van Visio, net als anders, er te laten zwemmen. Daarnaast wilde ik het zwembad gebruiken voor hydrotherapie voor mijn klanten."

Maar het gesprek met Berkelmans loopt op niets uit. De kosten die in het gesprek genoemd worden zijn dermate hoog dat het overnameplan voor Keizer onhaalbaar bleek. "Ik heb vraagtekens bij de opstelling van de directrice. Het leek wel alsof ze redeneerde dat sluiting van het bad de enige optie was. Dat is met name voor de bewoners van Visio De Brink heel erg jammer", besluit Keizer.

Onduidelijkheid over exploitatiekosten

Reden voor de voorgenomen sluiting van zwembad Plons in Vries zijn de hoge exploitatiekosten en noodzakelijke investeringen. Volgens Koninklijke Visio zijn de huidige exploitatiekosten 300.000 duizend euro per jaar, jaarlijkse investeringen daargelaten. Dat is na een renovatie waar acht ton gemeenschapsgeld voor werd gebruikt. De kosten vóór de renovatie van het bad in 2014 waren 180.000 euro.

Dat is opmerkelijk. Op de vraag waarom de exploitatiekosten hoger zijn geworden na vernieuwing, verwijst Berkelmans naar een rapport van adviesbureau Antea Group. Daarover wil ze in de pers nog niets kwijt. "De werkgroep krijgt dat rapport volgende week. Wat ik wel kan zeggen is dat de investeringen nodig zijn vanuit wet- en regelgeving. Ook moeten er vernieuwingen komen, zoals een betere luchtafvoer en waterkwaliteit."

De komende maanden buigt de werkgroep zich over een mogelijke oplossing om zwembad Plons toch open te houden. Rond 31 oktober brengt de werkgroep een advies uit aan de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio.

