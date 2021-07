Jeugdcentrum El Padrino Assen zoekt andere plek na verzet van buurt

El Padrino wil een plek creëren waar jongeren onder de achttien jaar op zaterdagavond samen kunnen komen om plezier te hebben, zodat ze minder rondhangen op straat. De gemeente steunt de stichting in de zoektocht naar een geschikt pand.

Verzet

Dat pand leek te zijn gevonden aan de Balkengracht, aan de rand van de wijk Kloosterveen. Er liepen goede gesprekken met de verhuurder en de ruimte was al voor een groot deel ingericht, maar omwonenden gooien roet in het eten. Zij waren vanaf het begin al kritisch op de komst van het jeugdcentrum, uit vrees voor overlast.

Initiatiefnemer Gerwin Meertens van El Padrino laat weten dat de kritiek van de buurt ertoe heeft geleid dat het centrum op zoek moet naar een andere locatie. "Het heeft puur met het verzet van omwonenden te maken. Uiteindelijk hebben we ingezien dat het centrum daardoor geen kans van slagen heeft op deze plek", zegt Meertens.

Omwonenden

De buurtbewoners waren vooral bang dat de uit de hand gelopen jeugdoverlast van vorig jaar in Kloosterveen naar hun buurt zou verschuiven met de komst van een jongerencentrum. "We zijn voorstander van een jeugdcentrum, want er moet wel een plek zijn voor de jeugd, maar we hebben al veel overlast hier. Ik haal dagelijks allerlei afval van de straat en 's avonds staan er onder het viaduct regelmatig autootjes waar vanuit drugs gedeald wordt", vertelt woordvoerder Simon Bruggema namens de buurt.

Hij bestrijdt dat El Padrino alleen door hun verzet een ander pand moet zoeken, maar het heeft wel meegespeeld. Bruggema: "Ze krijgen het ook niet voor elkaar met de verhuurder van het pand. Maar we hebben ons inderdaad verzet en aan de gemeente gevraagd of zo'n jeugdcentrum eigenlijk wel goed is op deze plek."

Twee panden

Samen met de gemeente is El Padrino nu op zoek naar een ander pand in Assen voor het jeugdcentrum en inmiddels zijn er al wat alternatieven. Meertens: "Het is niet zo gemakkelijk om iets te vinden, want erg veel geschikte, lege panden zijn er niet. We hebben nu twee ruimtes op het oog. Daarover verwacht ik volgende week meer duidelijkheid."

De initiatiefnemer baalt ervan dat hij niet aan de slag kan aan de Balkengracht, maar gaat zeker door met zijn plannen. Meertens: "Maatschappelijk vind ik het belangrijk dat er in Assen een jeugdcentrum komt, maar uiteindelijk doe ik het allemaal voor de jongeren."

