Duizenden euro's om theaters in Assen en Coevorden coronaproof te maken

Cultuurcentrum DNK en Podium Zuidhaege in Assen en theater de Hofpoort in Coevorden krijgen duizenden euro's toegeschoven om hun theaterzalen coronaproof te maken, zodat het publiek weer op een veilige manier voorstellingen kan bezoeken.

Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Kickstart Cultuurfonds, dat in totaal 2,1 miljoen euro investeert in tachtig theaters in ons land.

84.760 euro voor DNK

Van alle theaters krijgt DNK het hoogste bedrag vanuit het fonds: 84.760 euro. Van dat geld richt het cultuurcentrum een buitenruimte in, wordt een mobiel geluidversterkingssysteem aangeschaft en een buitentribune geplaatst, net als een luifel bij de entree. Ook wordt het geld aangewend om een publiekscampagne te voeren en wordt er bewegwijzering aangebracht in het theater.

Podium Zuidhaege in Assen krijgt 24.871 euro voor de aanschaf van scanzuilen, aanpassingen in de publieke ruimte en kleedkamers en informatievoorziening via narrowcasting.

Voor theater de Hofpoort in Coevorden wordt 31.050 euro beschikbaar gesteld vanuit het fonds. Vanwege de coronamaatregelen realiseerde de Hofpoort vorig jaar tijdelijk een theater in een oude fabriek, waar ze langer blijven zitten. Daardoor is het nodig dat het huidige ventilatiesysteem wordt aangepast, er extra verwarming wordt aangelegd en horecafaciliteiten coronaproof worden gemaakt. Ook zal het theater een deel van het geld gebruiken voor een campagne die het publiek moet verleiden om weer naar de Hofpoort te komen.

Bijna een verdubbeling

De nood in de cultuursector blijft hoog, blijkt uit de 1.092 aanvragen die dit jaar werden ingediend voor in totaal 20 miljoen euro die beschikbaar is voor ondersteuning van coronagerelateerde kosten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het tijdelijke noodfonds al 16 miljoen euro doneerde aan producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters.

Lees ook: