Bubble Tea populair onder jongeren: ‘Heeft echt een vlucht genomen’

Hans herinnert het zich nog goed. "Een aantal jaren geleden bezocht ik met mijn gezin een Vietnamees restaurant in Emmen. Mijn vrouw bestelde daar uit nieuwsgierigheid een Bubble Tea. Dit moest ik ook eens proeven."

Smaakexplosie

Het daaropvolgende slokje zou de koers van zijn leven veranderen. Hij was op slag weg van het drankje. Volgens hem schuilt het geheim in de tapiocaballetjes met verschillende fruitsmaken. "Die zorgen voor een ware smaakexplosie in je mond."

Engelsman kon vier jaar geleden via een goede regeling stoppen met zijn baan in de olie- en gasindustrie. "Je bent zo dol op dat drankje, waarom begin je geen zaak?", zei hij tegen zichzelf. Zo gezegd, zo gedaan. "Het liefst wilde ik in mijn eigen woonplaats Emmen iets beginnen."

Hans Engelsman deed vorig jaar nog zaken vanuit een oude ijskar (Rechten: Bubble Tea 4 You&Me)

IJskar

Maar dat bleek geen eenvoudige optelsom. Ontmoedigd na meerdere onbeantwoorde telefoontjes en mailtjes van de gemeente Emmen, besloot hij het dan maar in Groningen te proberen. En dat ging . "Ik ben in 2018 met een oude ijskar de straat opgegaan om te kijken of de Bubble Tea zou aanslaan."

Vorig jaar opende de familie Engelsman een zaak aan de Oude Ebbingestraat met veertig smaken Bubble Tea in de aanbieding. "Het loopt als een tierelier", zegt hij trots. "Er stonden wel rijen van honderd meter voor de kar. Het werd dus tijd voor de volgende stap", lacht hij.

Deze kant van de wereld

De Emmenaar wil Bubble Tea niet afdoen als een trend. "Vanuit Taiwan waaide het drankje over naar landen zoals Amerika en Engeland. Daar is het al twintig jaar lang verkrijgbaar. Hier ontdekken we het pas net." Het drankje heeft een vlucht genomen dankzij de stijgende populariteit onder jongeren, verklaart hij.

Inmiddels overweegt Engelsman een tweede zaak te openen. "Emmen is en blijft ondanks alles voor mij de logische plek voor een tweede vestiging."