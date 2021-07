Platform Storm put hoop uit besluit rechter en stuurt brief naar ministerie

De actiegroep stuurt op korte termijn een brief naar het ministerie met daarin het verzoek tot het intrekken van de vergunning voor de bouw van de turbines. "De uitspraak van de rechter is klip en klaar", zegt woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm. "Het is voor het eerst dat de Raad van State een inhoudelijk oordeel velt over vergunningsaanvraag."

Gat in de lucht

De hoogste bestuursrechter stelde vorige week dat de overheid rekening had moeten houden met effecten die windmolens hebben op het milieu. Dat is onvoldoende gebeurd. Die effecten moeten nu alsnog goed worden onderzocht, zo bepaalde de Raad van State.

Huidige normen die landelijk gelden voor bijvoorbeeld geluid, de zogeheten slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. In de tussentijd mogen de landelijke normen niet worden gebruikt voor nieuwe projecten. Gemeenten kunnen wel hun eigen normen stellen, als deze in het bestemmingsplan maar goed worden gemotiveerd.

Bij Platform Storm sprongen ze een gat in de lucht toen ze het oordeel van de rechter onder ogen kregen. "Eindelijk worden we gehoord", zegt Nieboer, de voorman uit Tweede Exloërmond die afgelopen jaren meermaals heeft gewezen op de nadelige gevolgen van de turbines. "Het besluit kwam ook heel onverwacht, omdat in het verleden uitspraken niet in ons voordeel uitpakten."

Landelijk project

De actiegroep wil nu dat bestaande vergunningen nietig worden verklaard en dat besluiten die zijn genomen op basis van deze vergunningen worden teruggedraaid. Met de brief naar het ministerie hoopt Platform Storm daartoe een eerste stap te zetten. Nieboer: "Met juristen zetten we alles op alles om het ministerie zover te krijgen om ons verzoek te honoreren. We verwachten een ontwijkende beweging van de overheid en daar zullen wij vervolgens juridisch aandacht voor moeten vragen."

Nieboer wil overigens niet alleen opkomen voor regionale belangen. De brief naar Economische Zaken gaat specifiek over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, maar met een simpele aanpassing is het schrijven volgens hem ook bruikbaar voor tegenstanders van windparken uit andere delen van het land.

"Wij gaan dit hele project landelijk uitzetten, omdat wij zien dat de overheid zich overal schuldig maakt aan het voorbereiden van plannen buiten de burger om en deze pas bekendmaken als ze definitief zijn."

Lees ook: