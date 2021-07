Scholen in Schoonoord onder één dak, volgend jaar schop in de grond

De gemeente Coevorden wil volgend jaar beginnen met de nieuwbouw van de scholen in Schoonoord. OBS Burgemeester S.J. van Royen en CBS De Slagkrooie moeten worden samengebracht in een nieuw gebouw, waar eventueel ook een multifunctionele accommodatie (MFA) in komt.

In mei is hierover al een bijeenkomst geweest met betrokken partijen, waaronder de scholen en Plaatselijk Belang Schoonoord.

Voor het hele plan is 3.002.000 euro opgenomen inhaha de begroting voor 2022. Hierbij is nog geen rekening gehouden met stijgende bouwkosten en het onderbrengen van een MFA.

'Zoveel mogelijk scholen op één locatie'

In het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan is besloten dat scholen, als dat kan, zoveel mogelijk op één locatie worden geplaatst. "Meerdere scholen onder één dak heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld dat ruimtes met elkaar gedeeld kunnen worden en dat de samenwerking met een kindcentrum kan worden gezocht. Goed om te weten is dat de scholen niet worden samengevoegd, maar het gaat om de schoolgebouwen", laat de gemeente weten.

Voorkeursplek dicht bij de sporthal

Omdat het hele plan nog in de verkenningsfase zit, is de plek waar de nieuwbouw moet komen nog niet duidelijk. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de omgeving van de sporthal aan de Sportparklaan. Het oude korfbalveld ertegenover ligt momenteel braak.

OBS Burgemeester S.J. van Royen staat al sinds 1950 aan de Sportparklaan en CBS De Slagkrooie sinds 1971 aan de Ringstraat. Beide schoolgebouwen zijn in de loop van de jaren regelmatig verbouwd en gerenoveerd. De Van Royenschool telt ongeveer zeventig leerlingen en De Slagkrooie ruim honderd.

Volgens onderwijsstichting Fiers, waar CBS De Slagkrooie onder valt, is het schoolgebouw verouderd en voldoet het niet meer aan de huidige onderwijsambities. Twee scholen onder één dak ziet de onderwijsstichting wel zitten. "Je kunt zo de faciliteiten delen. Dat is een voordeel, zolang je daar maar goede afspraken over maakt", zegt directeur Jolien Thiele.

Goed voor de leefbaarheid

Dorpsbelangen Schoonoord neemt ook deel aan de gesprekken over de plannen. Voorzitter Erik van Eekelen hoopt dat alle betrokken partijen worden meegenomen in de nieuwbouw, mocht er ook een MFA in het nieuwe pand gevestigd kunnen worden. Het zou volgens hem goed zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

In het najaar worden de resultaten van het vooronderzoek verwacht. Dan wordt ook duidelijk of er naast de scholen een MFA kan komen. In de gemeente Coevorden staan tot en met 2023 voorlopig nog geen soortgelijke projecten met het samenbrengen van meerdere scholen op de planning.