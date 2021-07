15 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

Sinds gisterochtend is in Drenthe melding gemaakt van 15 nieuwe coronabesmettingen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dag ervoor kwamen er nog 9 besmettingen bij.

Er zijn geen inwoners van onze provincie met corona opgenomen in het ziekenhuis of overleden aan het virus.

In de afgelopen dag is in vier gemeenten geen positieve test vastgesteld. Het gaat om Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Midden-Drenthe. In Emmen (4) werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd.

Weekcijfers Drenthe

In de laatste zeven dagen zijn in Drenthe 60 positieve gevallen gemeld, tegenover 51 in de week ervoor. Volgens de cijfers is de afgelopen week niemand in Drenthe overleden aan het coronavirus. Ook zijn er geen coronapatiënten opgenomen in de Drentse ziekenhuizen.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1445 (+1) 7 20 Assen 3831 (+3) 68 15 Borger-Odoorn 1622 (+1) 33 15 Coevorden 2914 (+1) 57 31 Emmen 9188 (+4) 166 80 Hoogeveen 4622 77 41 Meppel 2372 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2075 35 30 Noordenveld 1701 (+3) 32 26 Tynaarlo 1579 (+1) 22 24 Westerveld 992 16 21 De Wolden 2045 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn 2253 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 728 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. In totaal liggen nu 212 covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 103 op de ic.

Weekcijfers landelijk

De afgelopen week is het aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van de week daarvoor. In totaal zijn 8.541 nieuwe besmettingen geconstateerd. Een week werden 4.208 gevallen genoteerd.

Vooral tieners en twintigers testen vaker positief. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan helft van het aantal besmettingen. De begin-twintigers waren de voorbije week verantwoordelijk voor zo'n 31 procent van alle positieve tests.