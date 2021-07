Nog veel onbewaakte overwegen op te heffen in spoorlijn naar Emmen

Maar er is ook goed nieuws te melden. Eén van die overwegen kan binnenkort dicht omdat de aanwonenden zelf een nieuwe weg aan gaan leggen zodat ze niet meer over het spoor hoeven: de overweg van de familie Doldersum vlakbij Nieuw-Amsterdam. Al 27 jaar moet de familie daar over de onbewaakte overweg om bij hun huis te komen. Johannes Doldersum: "Het treinverkeer is toegenomen en gaat nog meer toenemen zodra het dubbelspoor even verderop bij Emmen-Zuid klaar is. En de Arriva treinen van nu zijn stiller dan de oude gele treinen van NS van destijds. De Arriva treinen met hun witte voorkant zijn ook slechter zichtbaar dan gele treinen. Bij mist draai ik het raampje van de auto open om te horen of er een trein aan komt. Dat moet je eigenlijk niet willen."

Het scheelde onlangs maar een haartje. De hooihandelaar die kort geleden zijn vrachtje kwam brengen voor de paarden van Doldersum zat bijna onder de trein. Doldersum is er zeker van: "De trieste ongevallen bij Hooghalen en Wijster hebben volgens mij alles nu wel in een stroomversnelling gebracht. Je mag hopen dat dit ons hier nooit overkomt. Daarom zijn we blij dat er voor onze overweg nu een oplossing is." Doldersum gaat zelf een omleidingsweg laten aanleggen.

Ook bij de familie Kupers in de buurt van Schimmelarij wil ProRail graag dat ze zelf een weg aanleggen naar de eerstvolgende bewaakte overweg. De plannen zijn er maar de familie Kupers vindt de plannenmakerij voor de weg (die fors langer gaat worden dan die van Dolsdersum) wel 'hogere wiskunde' en legt de bal voorlopig weer even terug bij de spoorbeheerder.

Weg niet via ProRail gaat sneller

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur Noordoost bij ProRail legt uit waarom het handiger is dat Doldersum en ook andere aanwonenden zelf een omrij-weg aan leggen. "Het gaat met lokale aannemers vaak sneller dan dat wij als ProRail het moeten uitzetten in de markt. Daarbij is het vaak ook goedkoper. We hebben dit het afgelopen jaar een paar keer geprobeerd en we zijn van plan het vaker zo te gaan doen. Uiteraard krijgen aanwonenden van onze deskundigen hulp bij het plannen, controleren van offertes, vergunningen en alles wat voor zo'n nieuwe weg geregeld moet worden." ProRail betaalt de weg.

De stand van zaken op de lijn Zwolle - Emmen

We zetten de stand van zaken op het Drentse deel van de spoorlijn van Zwolle naar Emmen op een rij in de volgende video: (verhaal gaat verder onder de video)

En dan zijn er nog een tiental onbewaakte overwegen op het Overijsselse en langste deel van de spoorlijn tussen Zwolle en De Haandrik. Sommige zijn alleen voor wandelaars en van sommige heeft alleen de gebruiker de sleutel van het hek. Maar er zijn ook nog toegangswegen naar boerderijen waar dagelijks zware landbouwvoertuigen of melktank-vrachtwagens over heen moeten, zoals in Dalfsen.

RTV Drenthe heeft ook de stand van zaken op de spoorlijn Assen - Meppel in kaart gebracht. Een verhaal met een video staat in de link onderaan dit artikel.

De onbewaakte overwegen kunt u vinden op deze interactieve kaart van ProRail. Let op! (nog) niet alle onbewaakte overwegen staan er op: https://maps.prorail.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d44982808fac49418b75e1ee9d52a253

Alternatieven voor overwegen Emmen - Zwolle?

Regionale vervoerders als Arriva waren not amused over de conclusies die ProRail en NS trokken uit de Hooghalen-onderzoeken. Bij 28 onbewaakte overwegen op NS-trajecten moeten versneld maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld omdat ze gebruikt worden door zwaar en langzaam (landbouw)verkeer. Zo zijn er tijdelijke snelheidsbeperkingen (TSB's) als er nu geen andere oplossing is. Terwijl de meeste onbewaakte overwegen juist in de lijnen van regionale vervoerders zoals Arriva liggen, zoals op de lijn Emmen-Zwolle, waar ook kans is op zwaar of langzaam landbouwverkeer.

Er zit nog geen schot in het opheffen van de onbewaakte overweg bij Lies Mittendorf in Dalen (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Liesbeth Oelen van Arriva laat weten: "We zijn nu in gesprek met ProRail over de onbewaakte overwegen die op Arriva-baanvakken liggen. We hebben daarnaast gekeken naar alternatieve maatregelen, anders dan tijdelijke snelheidsbeperkingen. Als Arriva vinden we namelijk dat het invoeren van TSB's een onbewaakte overweg niet per definitie veiliger maakt. De verantwoordelijkheid komt dan bij de machinist te liggen in plaats van bij de weggebruiker."

Ook zijn tijdelijke snelheidsbeperkingen op regionale spoorlijnen niet handig omdat volgens Arriva deze lijnen vaak (grotendeels) enkelsporig zijn en dan kunnen leiden tot vertragingen van de andere treinen.

ProRail-regiodirecteur Dorothé Wennekendonk laat weten dat andere maatregelen dan wel een uniform beeld voor alle gebruikers van de overwegen op moeten leveren, anders is het niet te snappen.

ProRail vroeg een paar jaar geleden al bij inventieve bureaus en specialisten al om 'out-of-the-box' oplossingen om een onbewaakte overweg toch veiliger te maken. Er kwamen 62 ideeën, waaronder een paar zeer goede oplossingen. Toch zijn ze nooit toegepast, onder meer omdat ze te veel afweken van de bestaande waarschuwingen bij overwegen. Inmiddels waarschuwt de Flitsmeister-app wel als je een gevaarlijke overweg nadert.

