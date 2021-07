Dievernaren balen van gedumpt afval: 'De muizen lopen over het balkon'

Sinds het toeristenseizoen is begonnen, is het weer raak bij de ondergrondse containers aan de Tusschendarp in Diever. Er worden regelmatig vuilniszakken vol afval gedumpt naast de containers. Tot grote ergernis van de omwonenden.

In een appartement schuin tegenover de vuilcontainers woont Henny Schoonaard. Zij heeft schoon genoeg van de afvaldumping: "Het is zo smerig. Katten krabben de vuilniszakken open en dan ligt de rommel overal."

Ongedierte

Sinds een paar dagen wordt er ook ongedierte gesignaleerd. "Ik zat met een vriendin op het balkon en we zagen ineens weer een muis lopen", zegt Schoonaard. Een jaar geleden was dit ook het geval. "Toen was er echt een muizenplaag. We hebben een bestrijdingsdienst ingeschakeld om ze weg te krijgen."

Schoonaard is ervan overtuigd dat het rondslingerende afval de oorzaak is. "We hebben er een hele poos geen last van gehad. Nu ligt het afval er weer en ineens zijn er ook weer muizen."

'Bijna dagelijks'

"Het ziet er niet uit en met warm weer wil je niet weten hoe de geur daar is", zegt een vrouw die in de Vlasstraat woont. Volgens haar gebeurt het dumpen van afval de laatste tijd bijna dagelijks. "Dinsdag werd het opgehaald, maar een dag later stond er alweer vuilnis naast."

Een bewoonster van de Valkenakker in Diever is er ook goed flauw van: "Ik heb al tig keer foto's gemaakt en meldingen gedaan bij de gemeente. Het is een bende."

Geen pasje

Gemeente Westerveld werkt samen met afvalverwerkingsbedrijf ROVA. Wanneer in Diever een container vol is of geblokkeerd is, komt ROVA om dat te verhelpen. Recentelijk is dat nog gebeurd op 5 en 30 juni. Er zat afval klem dat er niet in hoorde, zoals een tuinkussen. Dan wil de klep niet open.

Maar er staat ook vaak afval naast de container, terwijl die wel goed functioneert. "Het vermoeden is dat het afval dat er dan staat van recreanten is die niet over een pasje beschikken", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Vervelend, maar het zijn incidenten die lastig te voorkomen zijn."

Open container

Schoonaard hoopt dat de gemeente wel met een oplossing komt: "Bijvoorbeeld een open container er neerzetten, zodat vakantiegangers ook hun afval kwijt kunnen."

De gemeente ziet dit niet zitten, aldus de woordvoerder: "Het inzetten van een open container zou zorgen voor hogere afvalstoffenheffing, doordat meerdere mensen en bedrijven hun afval daarin zullen lozen. Dat willen we voorkomen."

In haar appartement heeft Schoonaard inmiddels op verschillende plekken gif neergelegd tegen de muizen. "Ik hoop dat dat helpt. Maar als het de hele zomer zo doorgaat met het vuilnis dan kunnen we het vergeten."