Eis: werkstraf en twee jaar rijontzegging voor aanrijden wandelaar in Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie eist 150 uur werkstraf en twee jaar rijontzegging tegen een 31-jarige man uit Hoogeveen, omdat die volgens de officier van justitie in maart 2019 een man die zijn hondjes uitliet heeft aangereden. Dat gebeurde 's avonds laat aan de De Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen.

De auto waar de verdachte met een vriend in zat, reed volgens getuigen veel te hard en ging in een flauwe bocht rechtdoor. Hij reed over het fietspad, stuiterde over de stoep en botste tegen een boom, waarna hij de voetganger raakte. Het slachtoffer brak zijn knieschijf en kuitbeen en moest naar het ziekenhuis.

Volgens de Hoogevener had de officier van justitie de verkeerde voor zich zitten. Niet hij, maar zijn beste vriend was die avond de bestuurder. Maar de aanklager gelooft daar niks van. Twee getuigen zagen de 31-jarige man aan de bestuurderskant uitstappen en wegrennen. Zijn vriend bleef bij de auto en belde 112.

'De benen genomen'

"Ik was zó geschrokken, daarom heb ik de benen genomen en ben ik naar huis gerend. Pas de volgende dag las ik op een lokale nieuwssite dat er ook een voetganger was aangereden. Toen heb ik zelf nog de politie gebeld", aldus de verdachte. Die melding was volgens de officier niet te vinden in het politiesysteem.

De twee Hoogeveners zijn inmiddels geen vrienden meer, maar in de periode voor het ongeluk zagen ze elkaar dagelijks, zei de verdachte. De auto waar ze die avond mee op pad waren, was van zijn vriend. Die had een rijbewijs en hijzelf niet. Voor ze gingen rijden hadden ze eerst een aantal biertjes gedronken en geblowd.

'De juiste verdachte'

Uit politieonderzoek is gebleken dat de auto met naar schatting 75 kilometer per uur richting het centrum van Hoogeveen reed toen het misging. "Voor mij staat als een paal boven water dat de juiste verdachte hier zit", zei de officier van justitie. "Ik geloof geen bal van wat hij vertelt."

Dat de 31-jarige man wegrende, telt voor de aanklager ook mee voor het bewijs dat hij de bestuurder was en het ongeluk heeft veroorzaakt. Maar niet alleen dat; ervandoor gaan na een ongeluk is ook strafbaar. Net als rijden zonder rijbewijs, waar de man al vaker voor is veroordeeld. De Hoogevener heeft volgens de officier dus drie misdrijven gepleegd. De advocaat van de 31-jarige verdachte vroeg vrijspraak.

Op 20 juli doet de rechtbank uitspraak.

