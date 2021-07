Met Base hebben jongeren in Angelslo hun eigen huiskamer

De jongeren in Base spelen een rondje tafelvoetbal in hun fonkelnieuwe onderkomen (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Of ze er blij mee zijn? En of! Jongeren in de Emmer wijk Angelslo hebben vanaf nu een eigen hangplek. Eén van de kelderruimtes van het wijkcentrum is door jongeren uit de wijk omgetoverd in een gezellige huiskamer. In Base, zoals het nieuwe jongerencentrum heet, heeft de plaatselijke jeugd vanaf nu een heerlijke plek om te hangen en te gamen.

De aanloop naar Base begon in 2019, nadat de samenwerking met jongerenstichting Catch uiteenspatte. Ook Catch had een plekje in het wijkcentrum. In dat jaar trokken een aantal jongeren de stoute schoenen aan en klopten aan bij wethouder Robert Kleine. Het gemis van een hangplek was groot. Een nieuwe plek werd gevonden in het wijkcentrum, waarbij een leegstaande kelder ter beschikking werd gesteld.

Schoolplein

Eén van de betrokken jongeren, Marly Solivian, laat weten dat het aanpakken van de ruimte een monsterklus was. "We hebben flink geschilderd en wat spullen aangeschaft." Naast een comfortabele bank bevinden zich een tv, pingpongtafel en een tafelvoetbalspel in de ruimte. Met het eindresultaat is ze dik tevreden.

"Hiervoor hing ik altijd rond op het schoolplein. Bij slecht weer was dat vreselijk." Haar vriendin Jeanely Melfor knikt geestdriftig mee. "Bovendien hebben we nu een leuke plek waar we elkaar kunnen ontmoeten."

Jennifer Gubbels is via Sedna als jongerenwerker betrokken geweest bij de totstandkoming. "Het is de bedoeling dat we hier ook activiteiten gaan houden. Denk aan dansen, koken en spelletjesavonden, maar ook huiswerkbegeleiding."

Uitbreiden?

Momenteel is er een groepje van tien jongeren die betrokken zijn bij Base. Gubbels verwacht dat het aantal de komende tijd nog zal stijgen. "Vanuit de wijk heb ik al belangstelling vernomen van meerdere jongeren."

Voorlopig is het centrum alleen op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend (van 15:00 uur tot 21:00 uur). "Er komt binnenkort nog een collega bij en dan breiden we de tijden verder uit. Bijvoorbeeld met een centrum in Emmerhout."

De wijk Angelslo kampt met sociale problemen die ook hun weerslag hebben op jongeren. Zo is er onder meer sprake van een hoge werkloosheid, ook onder deze groep. Een wijkcentrum kan bijdragen aan een positieve draai in dat verhaal, aldus Gubbels. "Je ziet veel jongeren op straat rondhangen. Met Base hebben ze nu een plek waar ze heen kunnen."

Catch

Het jongerenwerk werd tussen 2016 en 2018 verzorgd door de stichting Catch. De gemeente en de stichting kregen echter onenigheid over de financiën. Catch werd daarom door de gemeente gesommeerd om subsidies over 2017 en 2018 terug te betalen.

De onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen oordeelde echter dat dit niet hoefde. Wethouder Robert Kleine: "We hebben sindsdien wel nagedacht over hoe we verder wilden. We willen een duurzame relatie en in Sedna als partner hebben we die gevonden."