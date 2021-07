Woonproject Leger des Heils De Wouden Assen terug naar zes cliënten

In studentenhuizen aan De Wouden in Baggelhuizen krijgen zes cliënten van het Leger des Heils een woonplek (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Niet twaalf, maar zes bewoners van het Leger des Heils krijgen een plekje aan De Wouden in Assen, voor wonen met begeleiding. Het is de eerste stap op weg naar weer zelfstandig wonen voor cliënten van de hulporganisatie.

Begin dit jaar ontstond er in de buurt commotie over het woonproject in de wijk Baggelhuizen. Hiervoor waren achttien huurwoningen van Actium in beeld, waarin de laatste jaren vooral studenten wonen.

Vrees voor onrust en overlast

De status van studentenhuizen kon er volgens de woningcorporatie wel af. Want er zou onvoldoende vraag naar studentenhuisvesting zijn. Bovendien beëindigt de Hanzehogeschool na komend schooljaar de jarenlange samenwerking met Actium. In plaats daarvan wilde de corporatie het Leger des Heils er plek bieden voor het woonproject voor in elk geval twaalf cliënten.

Maar omwonenden van het hofje kwamen meteen in opstand zodra ze van het initiatief hoorden. Ze zijn bang dat een groep ex-daklozen onrust en overlast veroorzaakt in hun buurt, waardoor het er onveilig zou worden. Er kwam een handtekeningenactie en een brandbrief richting gemeente, Actium en de lokale politiek. Drie bewoners vonden de omwonenden meer dan genoeg.

Architect maakt schetsplan

Inmiddels zijn er meerdere gesprekken geweest, het aantal cliënten is gehalveerd en er is een klankbordgroep waar regelmatig overleg mee is. Een architect kijkt nog hoe er verbouwd gaat worden en komt nog met een schetsontwerp. De zes cliënten krijgen een eigen voordeur en eigen voorzieningen in hun woonstudio. En buiten komt er bij de tuinen ook een duidelijke erfscheiding, zo is afgesproken volgens Actium.

Wanneer de cliënten in De Wouden komen te wonen, is nog niet te zeggen. Volgens manager Marcel van Halteren van Actium kan in elk geval pas na de zomervakantie de noodzakelijke verbouwing uitgevoerd worden. "Er moeten eerst nog wat studenten verhuizen. Dat gebeurt deze zomer. Die gaan naar de andere studentenvertrekken in het woonblok."

Elke bewoner eigen begeleider

De zes cliënten die uit de maatschappelijke opvangvoorziening komen, krijgen straks wekelijkse begeleiding. Die is erop gericht dat de mensen uiteindelijk weer volledig zelfstandig kunnen gaan wonen. Het is volgens Renate Harkema van het Leger des Heils per deelnemer verschillend wat hierbij exact nodig is. Elke bewoner heeft ook een eigen begeleider.

"Mensen die hier komen te wonen, komen uit de maatschappelijke opvang. Ze hebben daar al een traject doorlopen en zijn inmiddels toe aan zelfstandig wonen met begeleiding. Na een traject van gemiddeld anderhalf jaar kan de deelnemer doorstromen naar een zelfstandige woonruimte", aldus Harkema.

Buurt 'beter gevoel'

De buurt heeft inmiddels 'een beter gevoel' bij het woonproject van het Leger des Heils, zo laat bewoonster Ellie Bennen weten. "We hebben meer inzicht gekregen in de doelgroep die hier komt wonen. Het was in het begin onduidelijk, en onbekend maakt onbemind. Met meer uitleg en overleg, staan we er nu anders in."

Zodra het woonproject begint, worden begeleiders van het Leger des Heils ook het aanspreekpunt voor omwonenden. Zijn er zorgen of signalen van overlast, dan kunnen buurtbewoners bij hen terecht of bij Actium.

Actium en het Leger des Heils krijgen Rijksgeld voor het woonproject met begeleiding. Er is landelijk grote behoefte aan speciale woonplekken voor kwetsbare mensen, die anders jarenlang in een opvangvoorziening blijven waar juist andere mensen behoefte aan hebben.

Reguliere verhuur

Acht huizen aan hetzelfde hofje van De Wouden blijven komend schooljaar nog verhuurd aan studenten van de Hanzehogeschool. Die vertrekken volgend jaar zomer, omdat dan de samenwerking eindigt tussen de opleiding en de woningcorporatie.

Volgens Actium komen deze acht studentenhuizen dan op de reguliere huurmarkt, net als vier andere huizen in hetzelfde woonblok. Voor de buurt een belangrijke stap, omdat er in complex van achttien huurhuizen in het verleden al vaker kwetsbare groepen zaten. Buurtbewoners hadden daardoor het gevoel dat ze 'het afvalputje' van Assen waren.

