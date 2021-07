Vier spelers op proef bij FC Emmen: Apau, twee Fransen en een doelman

Mitch Apau (links) tijdens Slovan Bratislava - Rapid Wien in de Europa League in 2018 (Rechten: ANP / EPA / Thomas Haumer)

FC Emmen heeft tijdens het trainingskamp vier spelers op proef. Twee Fransen, een jonge doelman en de bekendste van het viertal is Mitch Apau.

Apau (31 inmiddels) speelde in de jeugd voor onder meer AZ en Ajax, maar zijn debuut in het betaalde voetbal maakte de verdediger (die ook als middenvelder uit de voeten kan) in Veendam. Daar speelde hij van 2009 tot 2013, waarna hij koos voor eredivisieclub RKC. In Waalwijk speelde hij 29 duels, waarna hij naar het buitenland vertrok.

Via Westerlo (3 seizoenen) kwam hij terecht bij het Sloveense Ljubljana en in 2018 bij Slovan Bratislava in Slowakije. Het afgelopen jaar speelde hij zeer weinig duels.

De twee Fransen die op proef zijn komen uit de koker van Lucas Bernadou, de middenvelder die een jaar geleden neerstreek in Emmen. Hij speelde, in de jeugd van PSG, samen met Azzeddine Toufiqui (22-jarige linksbenige middenvelder) en de 21-jarige rechtsback Arnaud Luzayadio. Beide spelers speelden het afgelopen seizoen in Ligue 2 (het tweede niveau) voor respectievelijk Caen en Orléans.

De vierde proefspeler is een doelman, de 21-jarige Kyan van Dorp uit Nieuwegein. Hij speelde lang in de PSV-jeugd en het afgelopen seizoen drie duels in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV.