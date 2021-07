Provincie geeft ruim 4500 euro subsidie voor starterswoningen in Vledder

De provincie Drenthe geeft een startsubsidie van ruim 4500 euro aan het bewonersinitiatief Samen Sterk in Vledder. De subsidie is bedoeld om negen starterswoningen te realiseren. Met het geld kunnen de initiatiefnemers professionele ondersteuning inschakelen om hun plannen uit te voeren. Eind 2021 start de bouw.

Gedeputeerde Hans Kuipers: "Als provincie ondersteunen we dit wooninitiatief, omdat het starters de mogelijkheid biedt in hun eigen dorp te blijven wonen. Dit vergroot de leefbaarheid in Drenthe. Het is mooi om te zien dat een groep jongeren hun krachten bundelt en van begin tot eind betrokken is bij dit initiatief. Met de startsubsidie en hulp van onze procesbegeleiders wooninitiatieven hebben wij hen in het begin van het proces ondersteund."

Woonbehoefte

Uit een peiling van Dorpsbelang Vledder en Oudejaarsvereniging de Oliebol onder jongeren bleek dat er behoefte is aan starterswoningen in Vledder. Vanuit die behoefte is het bewonersinitiatief Samen Sterk ontstaan. Dorpsbelang Vledder ondersteunt de starters bij de ontwikkeling van de woningen.

Subsidieregeling

De provincie werkt aan een subsidieregeling waarin startsubsidies voor wooninitiatieven, zoals in Vledder, snel toegekend kunnen worden aan nieuwe woonvormen. Andere initiatiefnemers kunnen vooruitlopend op de regeling een aanvraag doen bij de provincie. De verwachting is dat in het najaar van 2021 gebruik gemaakt kan worden van deze nieuwe subsidieregeling.