Leerlingen CS Vincent van Gogh tekenen hun diploma op de kermis

Bij binnenkomst konden de geslaagde leerlingen in een karretje stappen om via het spookhuis terecht te komen op de kermis. Daar konden ze schieten in de schiettent, de toekomst laten voorspellen bij de waarzegster en hun agressie van de afgelopen vier jaar kwijt op de kop-van-jut.

De leerlingen konden niet alleen gebruikmaken van de aanwezige attracties. De kers op de taart voor de geslaagden: een toespraak op het circuspodium door een docent.

'100 procent geslaagd, 100 procent feest'

Het idee van de school is eigenlijk uit nood ontstaan. Door de coronamaatregelen kon er geen diploma-uitreiking komen met alle leerlingen in een de gymzaal. Vorig jaar had de school al een drive-in uitreiking en ook dat was een succes. Daarom hebben ze het dit jaar ook anders aangepakt. "De leerlingen hadden al geen TT-kermis, geen gala, geen andere schoolfeesten. Hierdoor was er extra budget en konden wij dit realiseren voor de leerlingen", vertelt Marije Rodewijk, docent Nederlands.

Het is ook nog eens extra feest op de middelbare school, want alle 187 leerlingen zijn geslaagd. Een slagingspercentage van 100 procent. Volgens meneer Dijk, leraar op de school, is dat reden tot juichen. "Het is een geweldige afsluiting van het schooljaar. Toch nog een beetje een feestje dat iedereen heeft gemist. Het is voor iedereen, leerling en docent, een goede afsluiting van dit gekke schooljaar."

Voor herhaling vatbaar

Niet alleen de docenten zijn erg enthousiast, ook de leerlingen hebben het naar hun zin. "Dit is toch veel leuker dan in een zaal zitten en wachten op je diploma. Het is echt een feestje. En een diploma krijgen is toch een reden voor een feestje?", vertelt één van de leerlingen die net is toegesproken door zijn docent. Ook de pakken en hoge hakken zijn thuisgelaten: "Dit is toch veel leuker, lekker spontaan en niet zo zakelijk."

Voor de leerlingen was de uitreiking een verrassing. Als uitnodiging hadden ze een circuskaartje gekregen, maar niemand van de geslaagden had dit verwacht: "Ik dacht iets met verschillende stations of iets van een walk-through, maar dit had ik echt nooit gedacht. Het is zo leuk, het voelt echt als een feest", vertelt één van de geslaagde leerlingen.

De diploma-uitreiking is zeker voor herhaling vatbaar. Rodewijk denkt dat ze niet snel terugkeren naar de traditionele gymzaal. "Volgend jaar moeten we kijken wat we gaan doen, maar ik denk zelf een combinatie van een feest zoals dit en de klassieke zaal met de directeur. Dit is namelijk echt een geweldig afsluiting van het jaar."

De docenten zijn ieder geval trots op de geslaagde leerlingen, die na dit bijzondere jaar toch allemaal hun diploma hebben gehaald.