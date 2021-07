Bod van twee ton voor manege Zuidlaren van tafel, wethouder gaat toch gesprek aan

De manege moet plaatsmaken voor woningbouw. Het pachtcontract loopt af en de stallen en de hal moet worden teruggekocht door de gemeente. Een taxatie moet duidelijk maken hoeveel Tynaarlo voor de rijhal moet betalen, maar de twee taxateurs, één van de gemeente en één van de manege, worden het niet eens over de waarde. Een derde persoon moet de doorslag geven.

Wethouder Kraaijenbrink legt het uit: "Laten we zeggen dat onze taxateur op een ton komt en die van de manege op twee ton." Hij stelt voor om de derde taxateur achterwege te laten en biedt twee ton. Wel pleit hij ervoor dat met deze bieding een motie van Leefbaar Tynaarlo wordt ingetrokken. In de motie vraagt raadslid John Franke dat het college in goed overleg met de manege tot een financieel haalbaar alternatief moet komen voor een andere locatie.

Bedrag is 'ronduit belachelijk'

Penningmeester Arend Bremer van de manege vindt het bedrag dat de wethouder noemt 'ronduit belachelijk'. "We zijn al een jaar bezig en hij schudt zo even een bedrag uit zijn mouw." Bremer is verbaasd over de manier waarop de wethouder zich presenteert. Hij heeft meerdere malen in de raadsvergadering moeten inspreken en 'ineens komt de wethouder met een bedrag uit een hoge hoed'. De woede komt zichtbaar naar boven, maar hij is nog steeds bereid om met de wethouder om de tafel te gaan.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Arend Bremer, penningmeester Paardensportvereniging Laarwoud Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Procederen?

Toch gaat het Bremer niet alleen om het opkopen van de gebouwen. Ook de grond moet worden gebruikt voor de paardensport. Dat heeft een oude eigenaar in het verkoopcontract van de grond gezet. De wethouder zei daarover al dat dat het geval is tot de nieuwe eigenaar, de gemeente, iets anders met de grond wil. Dat is met de nieuwe wijk Laarhove het geval.

De gemeente en de manege verschillen duidelijk van mening. Het bestuur van Laarwoud is van mening dat de paardensportvereniging mag blijven waar het staat, tot er een nieuwe locatie is gevonden. Volgens de wethouder is dat niet het geval. Mocht de gemeente er niet samen met de manege uitkomen, dan overweegt het bestuur van Laarwoud om juridische stappen te ondernemen.

'Ongemakkelijke handjeklap'

D66-raadslid Herman van Os laat weten zich ongemakkelijk te voelen bij deze handjeklap. Dat de wethouder het wil afdoen met twee ton, schiet ook bij VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters in het verkeerde keelgat. Hij noemt het een slechte wijze van besturen. Ook burgemeester Marcel Thijsen ontglipt het: "Een slechte wijze van onderhandelen", zegt hij.

De gemoederen lopen hoog op. De wethouder roept dat als de motie van Leefbaar Tynaarlo over het in gesprek gaan met het manegebestuur niet wordt ingediend, hij verdergaat op de weg die hij al bewandeld. "Dan is het dus einde verhaal voor de manege", verzucht Franke.

Toch in gesprek

Toch lijkt aan het einde van de vergadering en een korte schorsing de gedachtegang een beetje veranderd. John Franke verzoekt de wethouder dringend om in gesprek te gaan met het manegebestuur om te kijken of er een goede oplossing kan komen. Kraaijenbrink gaat hiermee akkoord en de motie wordt ingetrokken. Het bod van twee ton is nu van tafel. Een gesprek zal volgen. Wanneer het gesprek plaats gaat vinden, is nog onduidelijk.

Lees ook: