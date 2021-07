Man uit Ruinen in hoger beroep vrijgesproken van bedreigen ex via videobericht

Een man uit Ruinen is in hoger beroep vrijgesproken van het bedreigen van zijn ex-vriendin met een WhatsApp-videobericht. Het hof legt de man daarom een gevangenisstraf van 83 dagen op. De rechtbank eiste eerder 240 dagen celstraf, waarvan 153 voorwaardelijk.

In een opgenomen video dreigde de man onder meer de strot van de vrouw door te snijden. De beelden appte hij naar een begeleider van de reclassering. Volgens het hof was het niet de opzet van de man dat zijn ex daadwerkelijk op de hoogte zou raken van de bedreiging.

Wel acht het gerechtshof bewezen dat de man uit Ruinen een mes onder de ruitenwisser van het slachtoffer heeft gelegd. Hij is ook veroordeeld omdat hij eind 2018 tijdens een ruzie spullen van de vrouw vernielde.

Relatie liep uit de hand

Eind 2018 ging de relatie van de Ruiner met zijn ex-vriendin na 2,5 jaar uit. De man was daar gefrustreerd over en zocht vaak contact met haar en haar familie. Daarna liep het uit de hand, toen de man een mes onder de ruitenwisser legde. De Ruiner hoeft niet opnieuw de cel in, omdat hij tijdens zijn voorarrest al 83 dagen heeft vastgezeten.

Contactverbod

Wel hield het hof het verbod van de rechtbank in stand dat de man verbiedt om de komende twee jaar contact op te nemen met zijn ex. Ook mag hij niet binnen een straal van 1.800 meter rond haar huis komen. Als hij dat wel doet, moet hij alsnog opnieuw de cel in.

Zelf zegt de Ruiner dat hij geen contact meer heeft en ook niet meer wil met zijn ex. Ook staat hij inmiddels op vrijwillige basis op de wachtlijst voor ambulante hulpverlening van de GGZ. Sinds zijn detentie gebruikt hij geen alcohol meer.

