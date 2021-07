Historische Roodbaardtuin Assen in ere hersteld

"We hebben de hele padenstructuur aangepast, nieuwe bomen en struikplanten geplant, de sloten en vijver schoongemaakt, alles gesnoeid en er is een nieuwe vlonder en stobbe-poort in de tuin gekomen", vertelt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe.

Overwoekerd

De tuin is begin 19e eeuw aangelegd door landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Hij heeft op verschillende plekken in Nederland karakteristieke tuinen ontworpen. De tuin ligt op het voormalige Landgoed Dennenoord achter het Wilhelmina Ziekenhuis. Een deel van dat landgoed wordt gebruikt als landingsplaats voor de traumahelikopter en een ander gedeelte is een schapenweide. De Roodbaardtuin ligt ertussenin.

Jarenlang was er niets aan de historische tuin gedaan. De tuin was overwoekerd en er hingen veel junks rond. "Mensen die hun hondje aan het uitlaten waren durfden niet eens het park in", zegt Verbers. Daar moest volgens Landschapsbeheer Drenthe verandering in komen.

De vijver met op de achtergrond de theekoepel (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Ommetje maken

Vanaf november vorig jaar werkten vijf vrijwilligers elke vrijdagochtend in de tuin. Verbers: "Ze hebben zo hard gewerkt, maar hadden er ook zoveel plezier in. Ze hebben het helemaal 'eigen' gemaakt. Het is echt hun park." Voor het grote werk werd een professioneel bedrijf ingeschakeld, net als voor het nieuwe ontwerp van de tuin.

Dit is gebaseerd op de oorspronkelijke structuur van het ontwerp van Roodbaard. Een oude kaart is over de huidige situatie gelegd. "Hierdoor slingeren de paden en kun je echt ommetjes lopen in de tuin. Dat gebeurt nu veel door ziekenhuismedewerkers, maar ook door mensen met kinderen." Ook is het mogelijk om met patiënten van het ziekenhuis een ommetje te maken, want een groot gedeelte van het park is rolstoelvriendelijk.

De nieuwe stobbe-poort (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

'Kers op de taart'

De stobbe-poort is volgens Verbers echt de 'kers op de taart'. "We kwamen er door oude foto's achter dat er een stobbe-poort in de tuin stond. Roodbaard gebruikte al het materiaal dat er was en zo is langzaamaan de stobbe-poort gebouwd. We vonden het wel heel leuk om die weer terug te plaatsen." Al het hout van de nieuwe poort is afkomstig van de bomen die in de tuin gezaagd zijn.

De kosten van de opknapbeurt waren ongeveer 55.000 euro. Dit bedrag is door verschillende partijen betaald, waaronder de provincie Drenthe, gemeente Assen en geld van de Postcode Loterij. Op 23 september is de formele opening van het park.

Door de stobbe-poort kijk je zo de tuin in (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

