'Gratis menstruatieproducten voor arme gezinnen in Coevorden'

PvdA Coevorden pleit voor gratis maandverband en tampons voor arme gezinnen. In de strijd tegen menstruatie-armoede dient de partij, samen met het CDA en het PAC, een motie in, waarin ze vraagt of de gemeente menstruatieproducten ter beschikking kan stellen aan minima. De motie is vanavond raadsbreed aangenomen.

Menstruatie-armoede houdt in dat mensen geen geld hebben om menstruatieproducten, zoals tampons en maandverband, te kopen. In Nederland is een vrouw gemiddeld maandelijks 8 euro kwijt aan menstruatieproducten.

Volgens raadslid Nina Jasperse (PvdA) mag het gebrek aan geld geen reden zijn voor geen toegang tot menstruatieproducten: "Het moeite hebben met het bekostigen van menstruatieproducten belemmert vrouwen en meisjes bij schooldeelname, werk, sport en maatschappelijke participatie. Een veilige en comfortabele menstruatie is van groot belang."

'Goedkoop niet altijd beter'

"Gemiddeld acht euro per maand lijkt misschien niet veel, maar als je uitgaat van bijvoorbeeld een leefbudget van 50 euro en meerdere vrouwen in het huishouden, dan is dat wel veel", legt Jasperse de gemeente voor. Ze geeft aan dat alternatieven slecht zijn voor de hygiëne en gezondheid.

André Oudeboon van de VVD-fractie denkt dat het voor minder dan ongeveer acht euro in de maand kan: "Je kunt ook een pak kopen van 32 stuks voor anderhalve euro. Dan ben je met ongeveer vijftien euro per jaar klaar." Jasperse reageert daarop dat het wat lastiger ligt: "Die zijn vaak van een andere stof en dat kan ongemakkelijk zijn. Goedkoop is niet altijd beter."

Waar er al een taboe op menstruatie zelf ligt, draagt het niet kunnen betalen van maandverband, tampons en dergelijke volgens Lidy Klein-Gunnewiek negatief bij aan het gevoel van eigenwaarde. "Laten we er in Coevorden voor zorgen dat meisjes en vrouwen niet gedwongen thuis hoeven te zitten."

Motie raadsbreed aangenomen

Hoewel de mannelijke raadsleden van eenmansfracties D66 en PPC zich er zelf niet veel bij kunnen voorstellen, tonen ze begrip voor het probleem: Lars Hoedemaker (D66): "Ik sprak een vriendin die vertelde hoe vervelend het was om met wc-papier in plaats van maandverband naar school moest."

Uiteindelijk stemde iedereen, dus ook de VVD-fractie in met de motie. "Jasperse heeft ons weten te overtuigen", zei Oudeboon. De fractie ziet graag dat het voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar wordt. "Ik hoop dat het dan verkrijgbaar kan worden op bijvoorbeeld scholen en voor iets meer dan alleen de minima."

Saldokaart voor menstruatieproducten

In de motie benoemen de partijen verschillende, mogelijke opties, zoals de producten via de voedselbank te verstrekken, of op scholen. Ook een doe-mee-winkelpas, waarmee je met een saldokaart menstruatieproducten kunt kopen, kan een oplossing zijn. Wethouder Joop Brink (PvdA) gaat er zich over ontfermen.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ongeveer één op de tien meisjes en vrouwen tussen de 12 en de 25 jaar wel eens moeite heeft gehad om aan menstruatieproducten te komen omdat er geen geld voor was. Ook zei zo'n 2 procent soms een tampon of maandverband te hebben hergebruikt vanwege de kosten.