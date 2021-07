Burgemeester Smid van Noordenveld hekelt 'Haagse onduidelijkheid'

Burgemeester Klaas Smid sprak zich vandaag fel uit over Haagse politici, die wel erg lang doen over het vormen van een nieuw kabinet. Terwijl men in de Hofstad bijna met reces gaat, hebben gemeenten als Noordenveld nog geen enkele duidelijkheid over de verdeling van het Gemeentefonds.

Smid deed deze uitspraak nadat wethouder Financiën Alex Wekema aangaf dat de perspectiefschets van Noordenveld er somber uitziet. Morgen wordt deze schets voorgelegd aan de raad, die vervolgens prioriteiten kan meegeven aan het college met het oog op de begroting.

OZB omhoog

Wekema gaf aan dat er keuzes zullen worden gemaakt. "Het is nogal een opgave om zo'n schets te maken", stelde hij. "De financieel slechte positie waarin wij verkeren vormt geen nieuwe info. Met de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds alleen al schieten we er 1 miljoen euro bij in."

Verder schiet Noordenveld er op het gebied van de Wmo ook met bijna een miljoen euro bij in. Dat heeft vooral te maken met extra uitgaven die de gemeente heeft moeten doen, maar waarvoor ze geen steun kreeg vanuit het Rijk. Gevolg is dat de OZB in Noordenveld met 2 procent zal stijgen. "Dat is evenredig aan de gemiddelde prijsstijging van huizen", verklaart Wekema. "Zonder dat te doen, zouden we daar ook geld bij moeten leggen."

Onvoorstelbaar

Om duidelijkheid te kunnen krijgen over de verdeling van het Gemeentefonds, dient er eerst een kabinet te zijn gevormd. Dat dat nu al zolang op zich laat wachten, gaat er bij burgemeester Smid maar moeilijk in. "Stel je voor dat wij als college van Noordenveld zolang over de formatie zouden doen. Dan krijg je ook scheve gezichten."

Smid vervolgde dat het 'te zot voor woorden' is dat politiek Den Haag nu eerst op reces gaat, zonder dat er een kabinet is. "Hierdoor is er nog geen enkele duidelijkheid over het Gemeentefonds. Dat vind ik werkelijk onvoorstelbaar."