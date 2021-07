Raad Coevorden wacht met verzet tegen injectie afvalwater NAM

Een motie van Progressief Accoord Coevorden en D66, om het injecteren van afvalwater door de NAM in de Drentse bodem tegen te gaan, is door de gemeenteraad van Coevorden voorlopig verworpen. De raad wil wachten op het milieueffectenrapport. Die resultaten daarvan worden dit najaar verwacht.

"Wij zijn van mening dat de bodem van gemeente Coevorden gevrijwaard moet blijven van afvalinjecties van de NAM. Er wordt gesteld dat het productiewater schoon en zoutig water is, maar dat is het niet", zegt Lars Hoedemaker van D66.

Zes miljoen liter chemisch afvalwater

"Twee promille van het water bestaat uit chemicaliën, maar de NAM wil niet zeggen wat het dan precies is. Als het onschuldig was dan waren ze wel transparant geweest. Het zijn biociden, met andere woorden gif. Dat lijkt weinig, maar met de hoeveelheid water die geïnjecteerd zal worden komt dat neer op zes miljoen liter chemisch afval. Dat wordt in onze bodem gedumpt, als het aan de NAM ligt", aldus Hoedemaker.

Verzetten tegen injectie

Daarom dienden D66 en PAC een motie in waarin de gemeenteraad werd gevraagd zich uit te spreken vóór of tegen het voornemen van de NAM om afvalwater in de Drentse bodem te injecteren. Zo willen PAC en D66 het college opdragen 'zich met alle middelen te verzetten tegen het injecteren van afvalwater uit de oliewinning in de lege gasvelden van Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek'.

"Op 30 juni kwam een rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), waardoor de NAM op verscherpt toezicht is gesteld wat betreft de injectie putten in Twente. De werkzaamheden zijn er acuut stilgelegd. De SodM zegt niet voor niets dat het niet veilig is", stelt Hoedemaker.

"Vergeet niet dat De NAM een grote en belangrijke werkgever is. Zij hebben een veilige manier van werken en dit wordt uitvoerig gecontroleerd", werpt raadslid Thieno Nijenbanning van BBC2014 tegen.

Resultaten afwachten

Wethouder Jeroen Huizing wil graag wachten op de resultaten van het milieueffectenrapport, die dit najaar verwacht worden: "Wat voor ons voorop staat is dat wij niet voor of tegen zijn. Als het gebeurt, moet dat verantwoord en veilig plaatsvinden. De gezondheid mag niet in het geding komen. Dat signaal is neergelegd bij SodM."

De grootste partijen BBC2014, VVD en CDA schaarden zich achter de mening van wethouder Huizing en daarmee strandde de motie met 21 stemmen tegen en vier stemmen voor.

