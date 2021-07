Boer opnieuw op actietour: een overzicht van lange rij protesten

Agrariërs die actief ageren tegen de politiek, er lijkt momenteel geen eind aan te komen. De protesten lopen al sinds oktober 2019, maar in de vorige eeuw gingen boeren ook al de barricades op. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1971, destijds in Tubbergen, waar boeren het niet eens waren met de ruilverkavelingsplannen van de overheid. Ook heerste er onvrede over de stemmingsprocedure die daarbij hoorde.

Twaalf gewonden

In het Twentse dorp liep het op 21 december 1971, de dag van de stemronde, stevig uit de klauwen. Met brandbommen en een giertank gingen de boeren los, met als gevolg dat twaalf mensen gewond raakten. Deze gebeurtenis wordt nog steeds de felste boerenopstand uit onze geschiedenis genoemd.

Veel van het repertoire van het Twentse verzet keerde terug bij latere protesten: boze boeren versus ambtenaren, platteland contra politiek. Agrariërs die vinden dat hun vrijheid steeds verder wordt beperkt en als de maat eenmaal vol is, achter het stuur kruipen van hun trekker.

Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 1989. Ruim dertig jaar geleden werd in een deel van Den Haag het verkeer geblokkeerd door boeren. De woede richtte zich toen op het terugschroeven van overheidssteun voor de agrarische sector. Ook in de jaren daarna waren er diverse vormen protesten, bijvoorbeeld met het dumpen van mest voor provinciehuizen. En in 2009 streden boeren in Den Haag nog voor een betere melkprijs.

In oktober 2019 komt alle onvrede los

In het vorige decennium bleef het lang 'rustig', maar onder boeren sluimerde veel onvrede omdat ze in hun ogen ten onrechte werden neergezet als milieuvervuilers. De druppel die de emmer vervolgens deed overlopen, was het voorstel van D66 om de veestapel in ons land te halveren. Op 1 oktober 2019 voerde een groep van zo'n tweehonderd boeren actie op de A28.

Door over de breedte van de snelweg te rijden, kon geen automobilist hen passeren. Met de blokkeeractie ondersteunden de noordelijke boeren hun collega's die onderweg waren naar een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Daar bleef het die maand niet bij. De provincie Drenthe besloot op 14 oktober na een protest bij het provinciehuis, waar zo'n duizend boeren bij betrokken waren, de strengere stikstofregels in te trekken. Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet stelde dat er tijd nodig is om landelijk tot eenduidig beleid te komen. Ook bij andere provinciehuizen in het land was het onrustig, zoals in Groningen, met onder meer een gevaarlijke actie van een akkerbouwer uit Tynaarlo.

(tekst gaat verder onder de foto)

Op 14 oktober 2019 voerden de boeren actie voor het provinciehuis in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Blokkeren van snelweg

Twee dagen later klommen de boeren opnieuw hun trekkers in. Vanuit Drenthe en de rest van het land trok een stoet naar Bilthoven en Den Haag. In heel Nederland ontstonden kilometerslange files. Boeren lieten onder meer hun onvrede blijken over de stikstofberekeningen van het RIVM.

In het land werd zo nu en gedaan diep gezucht bij weer een nieuwe actie. Dat kwam onder meer door een groep boeren die harde actie niet schuwde. Zij verenigden zich in de Farmers Defence Force (FDF). Harde protestacties van hen konden niet op brede steun rekenen binnen de beroepsgroep. Uit een peiling onder leden van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO bleek dat maar drie op de tien leden achter harde acties stonden.

Gedoe bij Attero

In december 2019 wilde Farmers Defecen Force de bevoorrading van supermarkten platleggen, maar dat ging uiteindelijk na tussenkomst van de rechter niet door. Op 18 december volgde alsnog een actie met trekkers die wegen blokkeerden. Dat gebeurde in Drenthe bij Zwartemeer, Schoonebeek en de A28 bij Hoogeveen. Op 19 februari 2020 protesteerden in Den Haag opnieuw honderden boeren tegen het stikstofbeleid.

Het bleef daarna enkele maanden relatief rustig, tot op 8 juli ongeveer dertig trekkers de toegangsweg naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster blokkeerden, bij de VAM-berg. Ze protesteerden tegen het landbouwbeleid van minister Carola Schouten. Uiteindelijk greep de politie in: 63 actievoerders werden opgepakt omdat demonstreren met trekkers niet meer werd toegestaan in Drenthe. Een deel van hen kreeg een boete van 390 euro.

(tekst gaat verder onder de foto)

Vanuit de lucht was goed te zien hoe druk het was in Wijster (Rechten: Van Oost Media)

Boete van tafel

Op 22 juli lieten Drentse boeren opnieuw van zich horen. Zij vertrokken toen naar het protest bij De Bilt. Door het verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen reden zij in een langzaam konvooi van auto's over de wegen. Er was onder meer onvrede over de voedermaatregel, een dwingende regeling van minister Schouten om de uitstoot van stikstof te verminderen. Ook op 17 november trokken boeren weer naar Den Haag voor een protest.

De laatste maanden kwamen boeren vooral in het nieuws met de afhandeling van het incident in Wijster. Sommigen vochten met succes de boete aan de ze in juli 2020 kregen opgelegd.

De laatste keer, of nog lang niet?

Vandaag gaan boeren dus opnieuw de barricades op. Naast een landelijk protest in Den Haag van actiegroep Agractie doet Farmers Defence Force dat in vier regio's, waaronder Assen. Weer staat het stikstofprobleem centraal. En vermoedelijk is het niet de laatste keer.

Bekijk in deze video een terugblik op de boerenprotesten in 2020. Meerdere keren gingen de boeren vorig jaar de straat op om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet én om een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten: