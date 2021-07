Arianna Pruisscher tekent profcontract bij Franse ploeg

"Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat ik me met deze stap verder kan ontwikkelen als renster. De wereld zien met de fiets is toch een droom die uitkomt", laat Pruisscher weten.

"Morgen start ik in de Baloise Ladies Tour met de proloog in Utrecht. Een vierdaagse etappekoers in Nederland en België. Daarna ga ik door naar Frankrijk om daar te gaan koersen. Als alles volgens plan verloopt hoop ik ook te starten in Parijs Roubaix."

De Drentse sprintster woont tegenwoordig in Sittard en reed in 2016 al het wereldkampioenschap voor junioren in Qatar. Ook is ze een begenadigd marathonschaatsster.