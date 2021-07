Zo protesteerden de boeren bij het provinciehuis in Assen

De boeren voelen zich bedreigd in hun voortbestaan. Ze vinden nog steeds dat de agrarische sector te veel de rekening van de stikstofcrisis krijgt toegeschoven. Ook vrezen ze dat de ruimte voor boerenbedrijven de komende jaren fors zal worden ingeperkt.

In Assen ging FDF-secretaris Sieta van Keimpema in gesprek met de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, en gedeputeerde Henk Jumelet (Landbouw). "Het stikstofprobleem is niet alleen van de boeren, maar van alle Nederlanders", zei Van Keimpema. Rond 13.30 uur was het protest in Assen voorbij, al bleven verschillende boeren nog in de buurt van het provinciehuis, onder meer om te barbecueën.

De actievoerders bij het provinciehuis in Assen (verhaal gaat verder onder de video):

Rapport

De woede van de actievoerders richt zich onder meer op een adviesrapport van hoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman. Zij stellen voor om op korte termijn gerichte maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen op de plaatsen waar die het meeste effect heeft op de natuur.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) vreest dat dit soort plannen onder meer zal leiden tot verplichte uitkoop van boeren tegen een slechte prijs. Agractie vindt dat de toekomst van de sector op het spel staat. "Boeren, geworteld in hun gebied, kun je niet van de kaart vegen", aldus de actiegroep.

Vijf protestlocaties

De boeren gingen vandaag zowel naar het Malieveld in Den Haag als naar de provinciehuizen in Assen, Arnhem, Zwolle en Den Bosch. Op de A12 bij Utrecht werden rond 08.30 uur enkele tientallen trekkers door de politie van de snelweg gehaald. Ze waren onderweg naar Den Haag.

De acties van vandaag veroorzaakten niet, zoals in 2019 en 2020 wel het geval was, problemen tijdens de ochtendspits. Alle boerenprotesten begonnen namelijk rond 11.00 uur. Bij de acties ging het er rustig aan toe. De betogers dronken koffie of bier en namen borden en spandoeken mee met leuzen waarop ze hun ongenoegen duidelijk maakten. Onder meer de klassieker 'No farmers no food' dook op.

Minuut stilte

Agractie Flevoland zag af van het boerenprotest vanwege de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Sommige Flevolandse boeren deden toch mee aan de acties. Zij sloten zich aan bij boeren uit andere provincies. FDF hield bij aanvang van de protesten een minuut stilte "uit respect en medeleven".

Ook op het Malieveld werd aan het begin van het protest stilgestaan bij de gebeurtenis. Bestuurslid Erik Luiten van actiegroep Agractie sprak van een "vreselijke gebeurtenis". Hij zei te hopen dat De Vries, die zwaargewond raakte toen hij gisteravond werd neergeschoten in Amsterdam, het zal overleven. "Wij denken natuurlijk aan hem en zijn naasten."

Lees ook: