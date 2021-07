Tynaarlo stelt beslissing over financiële hulp voor GAE opnieuw uit

Opnieuw zegt de gemeenteraad van Tynaarlo niet alle informatie te hebben om een weloverwogen besluit te nemen over geld dat wel of niet naar Groningen Airport Eelde moet. Treurig, meent een aantal partijen. Volgens hen zit er niets anders op dan het besluit naar september te verschuiven.

Weer werd gisteren in de raad gesproken of de gemeente geld dat bestemd is voor het vliegveld naar voren moet halen. Totdat duidelijk is of het Rijk structureel geld wil bijleggen, moeten de aandeelhouders het financiële gat dichten.

Volgens de raad mist er informatie over aandeelhouder FB Oranjewoud. De stichting wil een betaalrekening voor het vliegveld openen waarop het een miljoen euro rood kan staan. De gemeenteraad van Tynaarlo vraagt zich af welke rol FB Oranjewoud heeft, maar ook welke invloed het bedrijf krijgt wanneer deze rekening wordt toegezegd.

Verwarring

Twee weken geleden was er tijdens de raadsvergadering ook al onduidelijkheid over de rol van de aandeelhouder. De raad was verbaasd dat FB Oranjewoud een rekening wilde openen voor de Drentse luchthaven. Wethouder Hanneke Wiersema kwam met een brief die de situatie moest verduidelijken, maar desondanks kwam de raad alleen maar in meer verwarring.

VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters waarschuwde voor ellende voor de gemeente als de raad akkoord gaat met het financieringsvoorstel voor Groningen Airport Eelde. "Oranjewoud krijgt een heleboel rechten", zei hij. Pieters waarschuwde voor een fuik waar de gemeente niet snel meer uitkomt.

'Treurige bende'

Opnieuw bleek volgens meerdere partijen niet alle informatie voor handen. Wethouder Wiersema wil de situatie weer schriftelijk verduidelijken. Maar omdat het college een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van de raad en deze niet tijdig heeft geïnformeerd, diende de VVD een motie van treurnis in.

Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid stemden ermee in. Hoewel ook andere partijen het er mee eens waren dat het 'een treurige bende' is, ging het hen te ver om de motie te steunen.

Nieuwe discussie

De raad is het ermee eens dat eerst alle informatie boven tafel moet komen voordat ze tot een weloverwogen besluit kan komen. Een nieuwe discussie over het financieel bijstaan van Groningen Airport Eelde voert Tynaarlo na de zomer.

