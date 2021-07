Coevorden wil starters een kans geven in nieuwe woonvisie

De gemeente Coevorden wil het makkelijker maken voor starters op de woningmarkt. Daarom wil Coevorden in de nieuwe woonvisie een zogeheten zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding vastleggen. Hiermee wordt een koper verplicht zelf in het huis dat hij heeft gekocht te gaan wonen en mag hij zijn woning niet verhuren. Ook mag de woning niet worden doorverkocht binnen een termijn die in het koopcontract staat.

Deze maatregelen moet voorkomen dat projectontwikkelaars of beleggers woningen opkopen en voor een hoge prijs doorverhuren aan starters.

Lange wachttijd

In de gemeente Coevorden is de woningmarkt krap, net als in de rest van Nederland. Daarom waren in de raadsvergadering van gisteravond alle partijen het snel met elkaar eens dat er maatregelen in de nieuwe woonvisie moeten worden opgenomen om de starters te helpen.

"De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels meer dan drieënhalf jaar. En mensen met een modaal inkomen kunnen nauwelijks nog een huis kopen", legt Lars Hoedemaker van D66 Coevorden uit.

Jeugd kan moeilijk een woning vinden

"Zelfbewoning en een anti-speculatiebeding zullen absoluut een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe woonvisie. Vooral omdat onze eigen inwoners, met name de jeugd, het lastig heeft om een woning te vinden. Als we ruimte vinden voor bouwprojecten, dan moet dat voor iedereen in onze samenleving zijn en deze twee aspecten maken dat mogelijk", aldus wethouder Steven Stegen.

"Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat het juridisch wel een erg lastige is. We moeten uitzoeken hoe we dit kunnen doen, maar de intentie is zeker aanwezig."

Na de zomer verder praten

Stegen geeft verder aan dat er inmiddels met diverse groepen uit de samenleving is gesproken over de nieuwe woonvisie. Makelaars, dorpsbelangenverenigingen en ondernemers worden genoemd. Stegen: "Na september gaan we een sessie beleggen voor de raadsleden van Coevorden en de inwoners samen. Op deze avond zullen we ook de ontwikkelingen laten zien en alternatieve woonvormen bespreken."