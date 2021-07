FDF wil aangifte doen bij ontbreken vergunning in andere sectoren

Actievoerende boeren vinden dat overheden moeten optreden tegen bedrijven die in de buurt van beschermde Natura 2000-gebieden zitten zonder natuurvergunning. Om die bedrijven in kaart te krijgen, doet actiegroep Farmers Defence Force (FDF) een verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dat maakte Sieta van Keimpema, secretaris van FDF, bekend tijdens een toespraak bij het provinciehuis in Assen. Een delegatie van actievoerende boeren ging daar in gesprek met provinciebestuurders. Ze hadden het onder meer over de stikstofuitstoot van bedrijven uit andere sectoren dan de landbouw, die geen natuurvergunning hebben.

De vergunningen waar het om draait zijn vereist als een bedrijf of een project negatief effect kan hebben op beschermde natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het neerkomen van stikstof op Natura 2000-gebieden. Landbouwbedrijven in de buurt van zulke gebieden moeten doorgaans een vergunning hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bouwprojecten.

Aangifte

"Wij hadden vandaag een lijst met namen van bedrijven meegenomen en willen weten of deze wel een vergunning hebben. Als dat niet zo is, gaan we aangifte doen", maakte Van Keimpena duidelijk in Assen. "Dit doen we niet omdat we bedrijven willen pesten, maar omdat we als boeren geen andere mogelijkheid zien om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde rechtspositie krijgen."

"Andere bedrijven die NOx (stikstofoxide) uitstoten en daarvoor geen vergunning hebben, zitten straks in hetzelfde schuitje met de boeren. En als we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten, kunnen we straks veel sneller roeien", verwacht Van Kempema. "Met de wet in de hand zorgen we ervoor dat wat tot ons probleem is gemaakt, het probleem wordt van heel Nederland."

Begrip

Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet begrijpt de onvrede van de boeren. "Het speelveld moet gelijk zijn. Daar is geen enkel misverstand over." De gedeputeerde kan zelf geen helderheid geven over de vergunningen van de bedrijven op de lijst van FDF. "We overhandigen elkaar niet zomaar gegevens over bedrijven. Dat is op dit moment niet mogelijk. De keuze is aan jullie hoe je dat dan wel wil verkrijgen."

Jumelet benadrukte dat boeren 'niet het probleem zijn'. "Jullie zijn ook deel van de oplossing. We moeten dit samen doen. Ik kan mij geen Drenthe zonder boeren voorstellen."

