Reparatie stadhuis in Meppel kost duizenden euro's

De reparatie van het stadhuis in Meppel gaat duizenden euro's kosten. De schade ontstond vorige week donderdag toen het stadhuis bekogeld werd met stenen. Een man uit Meppel is hiervoor opgepakt. Voor wiens rekening de kosten zijn, is nog niet bekend.

"De schade is nog niet gerepareerd", meldt een gemeentewoordvoerder. "Er zijn noodwerkzaamheden uitgevoerd om het veilig te maken. Daarna is geïnventariseerd wat er nodig is het stadhuis te repareren. Duidelijk is dat de schade in de duizenden euro's loopt. Het is duur glas om te vervangen."

De verdachte is een 25-jarige inwoner uit Meppel. Hij werd kort na de vernielingen in de omgeving gearresteerd en meegenomen naar de politiepost, die sinds kort ook in het stadhuis zit. Diezelfde middag is de man vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden. De politie onderzoekt de zaak nog.

