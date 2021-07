Voetbalclubs Meppel presenteren plannen voor fusie in het najaar

In april kregen de voorzitters van drie clubs groen licht van hun leden voor een vervolgonderzoek naar de fusie. Daar zijn de voorzitters Arjan Jonkers (MSC), Hans ter Voorde (FC Meppel) en Lammerink druk mee bezig.

"In november staat bij de drie clubs de ledenvergadering op de agenda. Dan hopen we een plan van aanpak te presenteren", vertelt Lammerink. "Daarin staat wat er allemaal moet gebeuren voor de fusie. Het is in grote lijnen, maar zonder een plan van aanpak ga je als een kip zonder kop aan het werk en juist dat willen we tegengaan. We moeten er vooral voor zorgen dat het traject zorgvuldig verloopt door te weten wat ons te wachten staat."

Inspraakavonden

De afgelopen tijd organiseerden de voetbalclubs inspraakavonden om meningen op te halen bij hun leden. Volgens Lammerink was dat een groot succes en keren de avonden mogelijk na de zomerstop terug.

"Hoe bepaalde ideeën landden bij leden voel je normaal wel aan bij de mensen langs het veld", zegt hij. "Dan schieten leden je in de pauze even aan voor een vraag. Dat was vanwege de corona natuurlijk onmogelijk. Gelukkig hebben veel mensen hun ideeën gedeeld op de inloopavonden. Wellicht komen die avonden terug. Je kunt bijvoorbeeld ook een avond organiseren over één specifiek onderdeel van de fusie, zodat je heel gericht informatie ophaalt."

Lammerink kijkt nog steeds vol goede moed naar de fusie, al geeft hij ook toe dat het spannend is. "Ik denk dat dit de beste optie is voor de club, maar de club is van de leden. Wij voorzitters zijn gekozen om het te mogen besturen, maar de leden zijn bepalend. Zo moeten we het ook aanvliegen." Hoe groot de kans is dat de fusie er komt? "Dat durf ik oprecht niet te zeggen. Er komt ooit een keuzemoment en dat blijft toch altijd spannend."

Lees ook: