Samen mozaïeken tegen eenzaamheid in De Nieuwe Kolk

Een social sofa is een betonnen bank (chaise longue) die uit naam van een bedrijf of instelling door een team vrijwilligers wordt ingelegd met mozaïek.

'Fijn om sociaal bezig te zijn'

De social sofa is een initiatief van DNK en is bedacht door Gerbrich van der Ploeg. Niet alleen het maakproces is sociaal. De bank moet een sociale functie krijgen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten om een praatje te maken of een boek te lezen. "Het project staat los van de gemeente, maar het project pas wel goed bij het actieplan 'Een tegen eenzaamheid', dat ook door de gemeente Assen is ondertekend", zegt projectleider Van der Ploeg.

Rika de Rover is één van de vrijwilligers helpt mee met het beplakken van de bank. "Het is fijn om weer sociaal bezig te zijn en weer wat te kunnen doen. Ik ben normaal voorleesjuf, maar door corona heb ik dat de afgelopen tijd niets kunnen doen. Ik ben blij dat ik langzaam weer meer kan doen als vrijwilliger."

(verhaal gaat verder onder de afbeelding)

Het plakken van de steentje gebeurt met veel precisie (Rechten: RTV Drenthe/Esmée Söllner)

Snijden, lijmen en plakken

De vrijwilligers zijn vanmorgen begonnen aan mozaïekklus. Acht weken lang komen er op woensdag en vrijdag twee groepen van zes vrijwilligers in DNK om de bank te mozaïeken. Of dit moeilijk is? "Niet echt. Je moet er even handigheid in krijgen, maar ik mag graag creatief bezig zijn," vertelt vrijwilligster Grietje Buitenga.

De social sofa is nog acht weken te bekijken in De Nieuwe Kolk in Assen. Daarna krijgt hij een mooie plek in de stad: "Wij zijn nog bezig met de gemeente om een mooie plek te zoeken. Wij zouden de bank graag in de buurt neerzetten, zodat er een link is met DNK."

Lees ook: