Nieuwe opzet Noorderlichtjesparade moet Hoogeveen lichtstad van de regio maken

Veel licht, een grote kerstmarkt en een reuzenrad. Dat is hoe het centrum van Hoogeveen eruit moet gaan zien in december, tijdens de Noorderlichtjesparade.

Binnenstad Hoogeveen is druk bezig met de voorbereiding voor de nieuwe opzet van het jaarlijkse lichtspektakel. Volgens voorzitter Jan Stam moet het nieuwe plan duizenden bezoekers trekken naar het centrum van Hoogeveen. "Reuring in het centrum: dat is wat we willen. Mensen moeten blind naar Hoogeveen kunnen rijden, omdat er altijd wat te doen is. Daarom hopen we dat dit soort activiteiten mensen naar de stad halen."

Geen praalwagens

Jaarlijks rijden er tientallen praalwagens met verlichting door het centrum. Die worden dit jaar achterwege gelaten. De Hoofdstraat zelf wordt één grote lichtshow. Stam legt uit: "De verlichting komt niet meer langsgereden, maar mensen lopen er zelf doorheen." Daarom worden er extra lichten opgehangen in verschillende soorten en maten. "Samen met muziek moet dit voor extra gezelligheid zorgen."

Hoogeveen wil zich daarmee presenteren als de lichtstad van de regio de komende jaren. "In de Spaanse stad Málaga wordt een zelfde soort evenement gehouden. Daar halen we veel inspiratie uit. We gaan het in het centrum nog iets meer optuigen, zodat het een bak aan licht wordt. En we kunnen nog veel met verschillende kleuren belichting werken. Het wordt een mooi gezicht."

Kerstmarkt en reuzenrad

In de nieuwe plannen is er ook ruimte voor een kerstmarkt. Die was er al een aantal jaren niet meer. "Die komt nu weer terug", vervolgt Stam. "Het wordt een driedaagse markt met veel kraampjes. Hoe dat er precies uit gaat zien, kan ik nog niet vertellen. Het zal niet zo groot worden als een Duitse kerstmarkt. Daar hebben we simpelweg de ruimte niet voor en we moeten eerst maar eens kijken of dit slaagt."

Als het meezit komt er zelfs een reuzenrad, maar de voorzitter tempert de verwachtingen voorlopig nog even. "Daar zijn we druk mee bezig. We weten nog niet of dat gaat lukken, maar het zou een welkome aanvulling zijn tijdens de festiviteiten."

Uitbreiding

Stam denkt dat het mogelijk is om er in de toekomst een groot evenement van te maken. Ieder jaar gaat de organisatie kijken of er uitgebreid kan worden, maar daar moet wel geld voor zijn. "Dan gaan we de boer op en vragen we de provincie om hulp." Dat moet volgens hem geen probleem zijn. "Als je een goed plan maakt en ook financieel onderbouwt, dan is daar wel budget voor bij de provincie. Ik heb er alle vertrouwen in."

