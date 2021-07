Teun Bijleveld van Heracles naar FC Emmen

FC Emmen heeft Teun Bijleveld gecontracteerd. De middenvelder had een aflopend contract bij Heracles Almelo en tekent nu een contract voor twee seizoenen in Emmen.

Bijleveld doorliep vanaf 2009 de jeugdopleiding van AZ. In 2017 maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij 55 competitieduels in dienst van Jong Ajax speelde. In 2019 tekende Bijleveld bij Heracles Almelo en kwam hij in twee seizoenen tot 39 officiële wedstrijden. Daarnaast speelde hij ook 28 jeugdinterlands voor Oranje.

"Toen ik met FC Emmen in contact kwam was ik meteen positief. De club is ambitieus en het stadion zal weer vol zitten. Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten bij het trainingskamp in Delden en de spelersgroep te ontmoeten", vertelt Teun Bijleveld.

"Teun is een speler die goed past bij onze manier van spelen", zegt technisch manager Michel Jansen van FC Emmen. "Hij is sterk aan de bal, maar heeft ook fysiek stappen gemaakt. We hebben veel vertrouwen in hem en denken dat hij echt van toegevoegde waarde is voor de huidige selectie."