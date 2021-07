Techniek-studenten dromen op TT Circuit van carrière in Formule 1

Volgens event-manager Paul Sieljes is het een echte prestigestrijd tussen de technische universiteiten van Europa. "De winnaar van dit evenement kan overal terecht. Die hoeft niet eens te solliciteren", zegt Sieljes.

Theorie aan praktijk koppelen

Thijs van Herwerden uit Noordlaren is coureur voor de TU Delft. Hij maakt al voor het derde jaar deel uit van het Formula Student-team van zijn universiteit. Na zijn studie luchtvaart- en ruimtetechniek doet hij nu maritieme techniek.

"Tijdens mijn studie doen we veel aan theorie. Dit is voor mij de manier om het aan de praktijk te koppelen", licht Van Herwerden toe. "Veel mensen van ons team werken nu al in de Formule 1 of lopen er stage. Dat zou ik ook wel willen. Dat lijkt me een hele mooie baan."

(Artikel gaat verder na de video)

Presentaties, behendigheidsproeven en races

Bij Formula Student ontwerpen en bouwen de studenten zelf hun auto. In Assen moeten alle teams hun prototype aan een jury presenteren en zich verantwoorden over de kosten. Ook wordt er kritisch gekeken naar het brandstofverbruik. Dit jaar zijn er voor het eerst meer elektrische auto's dan exemplaren met een brandstofmotor. Daarnaast meten de studenten zich met elkaar in verschillende behendigheidsproeven en races.

Om de wegligging te beoordelen rijden de auto's onder natte omstandigheden een parcours in de vorm van een acht; linksom en rechtsom. Ook is er een acceleratie-test over 75 meter, een cross en een endurance-wedstrijd over 22 rondes op de junior track naast het TT Circuit.

Europese competitie

De competitie wordt georganiseerd onder strenge coronamaatregelen. Publiek is dit jaar niet welkom en alle deelnemers zijn voor het begin getest. De studenten reizen na het evenement in Assen onder andere door naar circuits in Duitsland, Oostenrijk en Spanje voor het vervolg van de competitie.