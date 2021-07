ZOOkeeper nieuw kunstenaarsproject in Rensenpark Emmen

In het Rensenpark in Emmen krijgt iedere drie maanden een andere beeldende kunstenaar de mogelijkheid om zijn of haar werk te laten zien. Vandaag werd de werkplaats voor kunstenaars, Studio ZOOkeeper, geopend. Miriam Geerts is de eerste kunstenaar die zich ZOOkeeper mag noemen.

Elke kunstenaar krijgt een thema voor zijn of haar werk. Voor kunstenaar Miriam Geerts is dat Land Art. Voor dit thema is gekozen vanwege het 50-jarig bestaan van het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill in Emmen. Geerts is erg blij dat zij is uitgekozen tot eerste ZOOkeeper: "Het geeft mij zo'n boost, echt een fantastisch gevoel."

"Eigenlijk vertel ik nooit zo heel vaak over mijn werk", zegt Geerts, "Ook niet aan familieleden bijvoorbeeld. Maar ik was zo trots op het rapport dat ik van deze vakjury kreeg, dat ik het direct met iedereen moest delen." Het werk dat Geerts nu gaat maken wordt wel even wennen, want alles moet een slag groter. "Anders valt het helemaal niet op in dit park", zegt ze.

De kunstwerken van Geerts kun je straks overal in het park tegenkomen. "Soms zal ik ze in een boom hangen, of op een steen zetten. Dat moet de tijd even uitwijzen, maar je gaat ze zeker zien", lacht ze. De ZOOkeeper heeft als opdracht om publiek te betrekken bij activiteiten, om interactie aan te gaan met bezoekers en om minimaal drie dagen per week op de locatie aanwezig te zijn. Voor de periode als ZOOkeeper ontvangt de kunstenaar een vergoeding.

'Past bij de doelstelling van het park'

Studio ZOOkeeper werd geopend door de wethouder van Kunst & Cultuur, Robert Kleine. Hij stelt dat het initiatief van ZOOkeeper goed past bij de doelstellingen van het Rensenpark. "We willen het park op natuurlijke wijze laten ontwikkelen, maar ook verschillende doelgroepen die niet automatisch in contact komen met kunst en cultuur, toch hiermee in contact laten komen," vertelt de wethouder. "En als je ziet dat dit dan op een plek ligt waar iedereen langs loopt en nieuwsgierig naar binnen gaat én daarbij ook nog het contact met de kunstenaar, dat past zo goed bij de ontwikkeling die wij hier willen hebben."

"Voor de toekomst moeten we goed in de gaten houden wat er gebeurt en wat het teweegbrengt, maar wat mij betreft is dit iets blijvends in het Rensenpark", aldus de wethouder.

VSB Fonds

"Het was een project dat helemaal van de grond moest komen. Mede door subsidie van het VSBfonds is dit ontstaan", vertelt projectleider Astrid Brinkman. Het VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De organisatie doet een donatie aan negen culturele initiatieven in het Rensenpark. Deze projecten krijgen twee jaar de mogelijkheid om te groeien en te vernieuwen. Studio ZOOKeeper is één van de initiatieven.

Miriam Geerts is tot en met september dit jaar te bewonderen in 'haar' studio. Daarna valt de eer te beurt aan een andere kunstenaar.

Lees ook: