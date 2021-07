Kan Zaza toch in Nederland blijven? 'Gek genoeg biedt homogeweld in Georgië ons hoop'

Hij heeft er slapeloze nachten van. "De situatie rond Zaza beheerst mijn leven op dit moment, je bent er dag en nacht mee bezig", zegt Bert Boer. Hij is eigenaar van theehuis Tea Time in Echten en heeft sinds een aantal jaar een relatie met Zaza. Ze zijn dolverliefd, maar het is heel waarschijnlijk dat ze binnenkort afscheid van elkaar moeten nemen. "Dat zou een groot drama zijn", zegt Boer.

Zaza vluchtte bijna drie jaar geleden uit Georgië, omdat de situatie vanwege zijn geaardheid te onveilig was. "Je speelt altijd een dubbelrol", vertelt Zaza in het Nederlands. "Je hebt te maken met geweld en chantage, het is vreselijk."

Juridisch gevecht

Maar daar denkt de IND anders over. Volgens de organisatie is Georgië veilig genoeg en moet Zaza terug. Een juridisch gevecht is nu gaande om het tegendeel te bewijzen. Het frustreert Boer enorm. "Hij woont gewoon bij mij en is niemand tot last. Je kunt ons toch niet uit elkaar halen?"

De twee krijgen bijval vanuit het dorp. Ruim 4.500 handtekeningen werden verzameld om Zaza langer in Nederland te houden. Het is onduidelijk of het zal helpen, maar de handtekeningen liggen nu bij hun jurist. "Het is hoe dan ook hartverwarmend", zegt Boer. "Iedereen kent Zaza hier ook en is van hem gaan houden."

Maar naast de handtekeningen biedt de huidige politieke situatie in Georgië nu hoop voor Zaza. Maandag escaleerde de situatie in het land, toen een pridemars voor de lhbti-beweging noodgedwongen werd afgeblazen. Het hoofdkantoor van de beweging werd bestormd en regenboogvlaggen verbrand.

Zenuwslopende tijd

"Voor de bevolking en activisten is het natuurlijk verschrikkelijk", zegt Boer. "Maar het speelt ons in de kaart. Het land is nu echt niet veilig genoeg om naar terug te keren en hopelijk ziet de IND dat ook in."

Het is afwachten hoe de IND en het ministerie op de ontwikkelingen reageren. Het blijft voor Boer en Zaza dus een zenuwslopende tijd, de eigenaar van Tea Time voelt dan ook dat hij Zaza langzaam aan het verliezen is. "Ik heb al twee partners verloren aan kanker, nu dreig ik mijn derde te verliezen aan de IND", besluit hij met tranen in zijn ogen.