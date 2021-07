Fysiotherapeut uit Hoogeveen gaat naar Olympische Spelen in Tokio

Tjeerd Tjeerdsma uit Hoogeveen mag naar de Olympische Spelen in Tokio, Japan. Niet als topsporter, maar als fysiotherapeut. "Ik ben heel blij. Het is me als sporter nooit gelukt, dus des te mooier dat het als fysiotherapeut alsnog mag", vertelt de Hoogevener, die vroeger op hoog niveau heeft gejudood.

"Ik ben begonnen bij de judovereniging in Hoogeveen. Uiteindelijk ben ik naar Heerenveen gegaan om daar mijn olympische droom waar te maken, maar dat is nooit gelukt. Toen ben ik als fysiotherapeut verdergegaan en alsnog in de sport terechtgekomen."

'Het is een hele eer'

Tjeerdsma mag in Tokio de turners Epke Zonderland en Bart Deurlo gaan begeleiden. "Het is een hele eer om met deze mensen te mogen werken." Allebei de turners komen op het onderdeel rekstok uit. Wat Tjeerdsma dan zoal doet? "Ik mag de sporters masseren bij klachten en ook bij het losmaken na de wedstrijden. De gewrichten worden bij het trainen soms wat stijf. We moeten de sporters fit houden."

Jetlag

Wanneer Tjeerdsma eenmaal in Tokio is, zal hij eerst even moeten wennen aan de andere tijden. "We zullen de jetlag zoveel mogelijk proberen te omzeilen, natuurlijk. We hebben ongeveer één tot anderhalve week voor we naar het olympisch dorp gaan en dan hebben we nog een paar dagen om ons voor te bereiden op de eerste kwalificaties."

Corona

"We zijn super blij dat het doorgaat, maar het zijn natuurlijk geen Spelen zoals normaal", zegt Tjeerdsma. "We zitten in quarantaine, we zitten in een bubbel en we worden elke dag getest met een speekseltest. Het is een beetje zoals Nederland eerst was met echt een lockdown en heel strenge maatregelen. Maar dat moet ons in principe niet afleiden van waartoe het resultaat moet leiden."

De kwalificaties vinden 24 en 25 juli plaats in Tokio. Tjeerdsma is er klaar voor en dat zijn de turners volgens hem ook: "Ze worden steeds een beetje fitter."