Drentse burgemeesters bezorgd over gedrag jongeren in uitgaansleven

De Drentse burgemeesters maken zich zorgen over het naleven van de coronamaatregelen in het uitgaansleven (Rechten: ANP/Jilmer Postma)

"Het kan niet zo zijn dat jeugd met een gekopieerde QR-code en zonder het tonen van ID-bewijs een horecagelegenheid in komt om daar hutje mutje te gaan feesten", zegt de Asser burgemeester Marco Out. De burgemeesters roepen jongeren ook op zich te laten vaccineren.

Burgemeesters gaan strenger controleren

Over het algemeen gaat het goed in de Drentse horeca, zegt Out. "Organisatoren van evenementen, horecaondernemers en winkeliers hebben de zaken best goed op orde. Wel hebben we gezamenlijk de zorg uitgesproken over het losse gedrag van inwoners." Hij zegt dat de burgemeesters strenger gaan controleren en zo nodig een horecagelegenheid sluiten als deze zich na een officiële waarschuwing niet beter aan de regels houdt.

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste week weer op. De schatting van het RIVM is dat op dit moment de helft van de besmettingen met corona van de Delta-variant is. In dicht op elkaar gepakte groepen, zoals in dansgelegenheden, verspreidt deze variant zich nog sneller dan de eerdere varianten.

Spoedadvies OMT

Gisteren werd bekend dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies heeft gevraagd over of de maatregelen weer moeten worden aangescherpt. Later vandaag wordt daar naar verwachting meer over bekend.