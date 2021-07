Landelijke staking gaat voorbij aan Drentse kinderopvang

In Drenthe is de landelijke stakingsdag in de kinderopvang niet te merken. Alle locaties in onze provincie zijn vandaag gewoon open.

Bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land wordt gestaakt. Medewerkers leggen de hele dag het werk neer omdat ze vinden dat werkgeverskoepels geen goede cao-afspraken willen maken om op korte termijn iets te doen tegen de hoge werkdruk. Volgens vakbond FNV is het de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar in deze sector. Ook gaan medewerkers van onder andere de dagopvang en buitenschoolse opvang demonstreren in Nieuwegein.

Medewerkers van de Drentse kinderopvangcentra laten de acties van vandaag aan zich voorbij gaan. Kits Primair uit Beilen leek aanvankelijk mee te doen aan de staking, maar ook die vestiging zag af van deelname. "Het kan verschillende redenen hebben waarom er in Drenthe niet wordt gestaakt", zegt Deddy Dorenbos, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. "Het kan zijn dat de werkdruk hier minder is. Of wellicht hebben medewerkers onder druk van hun werkgever of collega's afgezien om te staken."

Verantwoordelijkheidsgevoel

Dorenbos verwijst ook naar het 'enorme verantwoordelijkheidsgevoel' van kinderopvangmedewerkers. "Ze willen kinderen en ouders niet graag in de steek laten."

Eerdere ontslagen in de branche spelen volgens de FNV-bestuurder mogelijk ook een rol. "Ik weet dat Drenthe tussen 2008 en 2015 extra getroffen is door ontslagen in de kinderopvang. Dat heeft een enorme indruk achtergelaten en is nog altijd van invloed op hoe mensen durven op te komen voor hun arbeidsplek."

Politieke molens

Hoewel medewerkers in de Drentse kinderopvang dus niet meedoen, hoopt Dorenbos dat de staking toch effect heeft. "We weten allemaal hoe langzaam de politieke molens in Den Haag draaien. Oplossingen zullen op z'n vroegst midden volgend jaar te verwachten zijn. Wij zeggen: medewerkers hebben nu last van de werkdruk. Er moet nu iets gebeuren."