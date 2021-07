Kerkuiltjes in Rolde zijn geringd

Helemaal bovenin de boerderij in Rolde heeft een paartje kerkuilen gebroed. Zes kuikens zijn uit het ei gekomen, gisteravond leefden er nog vijf. Henk Boxma haalt ze via een hoge ladder uit de nestkast, met hulp van Lukas Jansen, collega-vrijwilliger van de werkgroep. Boxma doet de kuikens, staand op de ladder, in een stevige tas. Eenmaal beneden wordt met een tang de ring met een unieke code om de poot gedaan.

Gezonde kuikens

"We ringen ze voor wetenschappelijk onderzoek. Als een uil gevonden wordt, dan kunnen we herleiden waar die geringd is, wanneer en waar de uil naartoe gevlogen is", legt Boxma uit. De bewoners van boerderij Kamps, en een vriendinnengroep uit Utrecht die er logeert, mogen meekijken en de uiltjes ook even vasthouden.

Het ene kuiken is dikker dan het andere, maar ze zien er gezond uit. "Drie van de vijf zitten netjes op gewicht, de andere twee zijn een beetje aan de magere kant, Maar als ze vannacht een paar extra muizen krijgen, dan komt het wel goed."

Knokken voor de kerkuil

In de jaren zestig van de vorige eeuw was er bijna geen kerkuil meer in Nederland te bekennen. Strenge winters en landbouwgif waren de oorzaak. Landelijk hebben vrijwilligers met succes geknokt voor deze soort door nestkasten te plaatsen en leefgebieden te verbeteren. Inmiddels is de kerkuil van de Rode Lijst af.

Om goed voor deze uilen te blijven zorgen kan de Drentse werkgroep kan nog wel wat extra hulp gebruiken. Belangstelling? Kijk dan op de site van de werkgroep.

Bekijk hieronder de video over het ringen van de uiltjes:

