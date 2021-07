Stad en Esch neemt afscheid van speciaal onderwijs-stigma

In 2017 is de Ambelt gefuseerd met Stad&Esch tot 'Stad en Esch VSO'. Die naam verandert nu. "Daar zijn de leerlingen erg blij mee", vertelt teamleider Mascha Bos. "Zij merken dat er een stigma hangt aan de namen Ambelt en VSO. Mensen hebben daar door onwetendheid een bepaald beeld bij."

Voortaan zitten de leerlingen 'gewoon' op Stad en Esch. "Tot voor kort vielen we onder speciaal onderwijs, we veranderen nu naar gespecialiseerd onderwijs", aldus Bos. "Deze naamswijziging is een laatste stap in deze fusie. Deze naam is in samenspraak met de leerlingen gekozen en sluit aan bij onze onderwijsvorm."

Ander diploma

Het diploma verandert ook: daar zit niet langer een speciaal onderwijs-stempel op. De leerlingen krijgen een regulier papiertje, hiervoor deden de leerlingen staatsexamens. "Daardoor nemen hun kansen toe", vervolgt Bos. "Ze krijgen nu meer waardering uit de maatschappij en, misschien nog wel belangrijker, een beter zelfbeeld."

Waar de Ambelt een aparte locatie had, zit Eigen Weg in het onderwijspark van Stad en Esch. De banden kunnen daardoor aangehaald worden. Er wordt gekeken naar symbiose-onderwijs waar bij leerlingen deels les krijgen op het gespecialiseerd onderwijs en deels in een reguliere klas. "Dat zou goed kunnen werken voor leerlingen die regulier onderwijs aankunnen, maar enige vorm van ondersteuning kunnen gebruiken", besluit Bos.

Stad en Esch Eigen Weg biedt VMBO en havo-onderbouw. Op de school zitten zo'n honderd leerlingen. Het grootste deel stroomt uit naar MBO-opleidingen of leerwerk-trajecten.

Lees ook: