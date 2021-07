Drentse huizenprijzen met ruim twintig procent gestegen

In Drenthe zijn in het afgelopen kwartaal 17,9 procent minder woningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2020. In totaal zijn er 1.203 woningen verkocht in deze periode.

Huizenprijzen fors gestegen

De gemiddelde verkoopprijzen zijn in Drenthe fors gestegen, met ruim 21 procent. Ter vergelijking: landelijk stegen de prijzen met net geen 20 procent. De gemiddelde prijs van een woning is in het tweede kwartaal van dit jaar 328.547 euro, waar vorig jaar de gemiddelde prijs in dezelfde periode lag op 273.301 euro.

In alle gemeenten is er daarbij sprake geweest van een stijging van de gemiddelde koopsom. De hoogste stijging is zichtbaar in de gemeente Meppel (27,9 procent) en de minste stijging in de gemeente Coevorden (13,2 procent). Landelijk ligt de gemiddelde prijs inmiddels op 410.000 euro per woningverkoop.

Als warme broodjes

Kort gezegd vliegen de Drentse huizen als warme broodjes over de toonbank. Gemiddeld duurt het 24 dagen om een huis te verkopen. In de gemeente Meppel is de gemiddelde verkooptijd 19 dagen, en in de gemeente Coevorden duurt het gemiddeld 29 dagen om een woning te verkopen.

Het woningaanbod neemt al een tijdje af. Dit betekent dat er voor kopers steeds minder te kiezen is. Als verkoper heb je steeds minder concurrentie bij het verkopen van je huis, wat de verkoopprijs weer opstuwt.

Vooruitzichten

Deze trend lijkt zich door te zetten. De prijzen blijven stijgen, waardoor het aanbod afneemt en het aantal verkochte huizen daalt. Door het marktprincipe van veel vraag en weinig aanbod veronderstelt de NVM dat ook dit jaar de prijzen van woningen sterk zullen stijgen, in ieder geval met nog eens tien procent.

