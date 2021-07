Hilterman moet De Leeuw doen vergeten bij FC Emmen

Hilterman (geboren in Haarlem) speelde in de jeugd van AZ en Willem II, voordat hij zich in 2017 aansloot bij Jong FC Utrecht. Daar was de aanvaller in zijn eerste drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie goed voor acht goals in 62 duels. Vorig seizoen ging dat een stuk beter, met dus 19 treffers. Ook mocht Hilterman drie keer invallen in de hoofdmacht van FC Utrecht.

Hiterman is na Veldmate, Hardeveld, Bijleveld, Van Ooijen, Brouwer, El Azzouzi en Miguel de achtste nieuwe speler voor FC Emmen. De nieuwe spits moet Michael de Leeuw (en in mindere mate Paul Gladon en Marko Kolar) doen vergeten als scorende spits.

