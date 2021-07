Scania stopt noodgedwongen met productie in Meppel

Het tekort aan chips raakt de Nederlandse vestigingen van Scania indirect. De chips worden vooral gebruikt bij de bouw van vrachtwagencabines in Zweden. Als de productie daar stilligt geldt dat echter voor de hele keten. "Tot nu toe hebben we altijd nog kunnen doordraaien. Maar als men in Zweden stilvalt krijgt onze fabriek in Meppel geen nieuwe cabines om te spuiten en in Zwolle krijgen we geen cabines om trucks van te maken", legt woordvoerder Nicolien Vrielink van Scania uit.

Het betekent een extra week vakantie voor de medewerkers. "Het is een geluk bij een ongeluk dat ons dit in de vakantieperiode overkomt", vervolgt Vrielink. "Dan leggen we de productie in al onze Europese fabrieken stil voor vier weken. Dat wordt nu een week extra. In een andere periode was het probleem groter geweest. Je legt niet zomaar in heel Europa de productie stil."

Het personeel krijgt die week wel doorbetaald. Dat extra weekje betaalde vakantie hebben ze ook wel verdiend, vindt Vrielink. "Ze hebben hard gewerkt. Door corona was het een zwaar jaar."

Op 9 augustus wordt de productie weer opgestart. "De zomerperiode is normaal erg rustig met leveringen van onderdelen. Dat doen we nu anders. Waar we normaal afremmen, laten we de magazijnen nu vollopen als voorzorgsmaatregel."

