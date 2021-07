Veel lagere straf voor dreigende 'vrijheidsstrijder' uit Pesse

Een 51-jarige man uit Pesse is voor het bedreigen van medewerkers van de gemeente Hoogeveen en de GGD en een Gronings raadslid veroordeeld tot zes weken cel (twee voorwaardelijk). Tegen de man was tien maanden geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. De straf is lager, omdat hij is vrijgesproken van het gooien van stenen naar medewerkers van de plantsoenendienst.

De man ziet zichzelf als vrijheidsstrijder en stuurde de afgelopen jaren regelmatig onder die naam mailtjes naar de regionale en landelijke politici en media over zaken die volgens het niet deugen. Hij is een fel tegenstander van het coronabeleid.

In maart kreeg GroenLinks-raadslid Hans Sietsma een mail van hem over een arrestatie van een vrouw door de politie in Groningen. Hij maakte het raadslid uit voor satanist en nazi, nadat de politicus aangaf dat hij het coronabeleid van de overheid steunde. De Pessenaar dreigde hem een kogel door het hoofd te schieten.

'Teststraat verbouwen'

De man kreeg de straf ook voor het bedreigen van een medewerker van de GGD-testraat in Hoogeveen. De Pessenaar kwam op de fiets langs en dreigde 'met honderd man de boel te verbouwen'. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden ontkende hij het, maar de rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is. Net als voor belediging en bedreiging van een medewerkster van de sociale dienst van de gemeente Hoogeveen. De man was kwaad op haar, omdat hij geen uitkering kreeg.

In maart kregen medewerkers van de plantsoenendienst die in de buurt van het huis van de man aan het bladblazen waren twee keien naar hun hoofd. Dat gebeurde nadat hij had geroepen dat ze moesten 'oprotten met die herrie'. De Pessenaar heeft bekend dat hij dat inderdaad heeft geroepen, maar ontkende het gooien van de stenen. De rechtbank sprak hem vrij vanwege gebrek aan bewijs vrij van poging tot zware mishandeling.

Psychische stoornis

De straf valt niet alleen daarom lager uit, maar ook omdat de rechtbank - meer dan het Openbaar Ministerie - rekening houdt met de psychische stoornis die hij heeft. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De Pessenaar heeft zich volgens de rechter grensoverschrijdend gedragen en daarbij anderen veel ellende bezorgd. Op zitting gaf het raadslid uit Groningen aan dat de impact van de bedreigingen groot was geweest.

Ondanks zijn stoornis legde de rechtbank de man geen reclasseringstoezicht en hulpverlening op, omdat hij daar niet aan wil meewerken. Wel moet de Pessenaar een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van twee weken ook uitzitten.

