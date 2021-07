Coronavirus laait verder op in Drenthe: 66 nieuwe besmettingen

Het is het hoogste aantal besmettingen in Drenthe sinds 4 juni. Het afgelopen etmaal kwamen de meeste besmettingen uit de gemeente Emmen (13), gevolgd door Assen (10) en Coevorden (10). In de nieuwste RIVM-cijfers is er geen Drentse gemeente zonder een positieve test.

In onze provincie werd niemand de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Ook zijn in Drenthe geen mensen gestorven aan de gevolgen van het virus.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1450 (+4) 7 20 Assen 3847 (+10) 68 15 Borger-Odoorn 1623 (+1) 33 15 Coevorden 2928 (+10) 57 31 Emmen 9213 (+13) 166 80 Hoogeveen 4633 (+7) 77 41 Meppel 2375 (+2) 34 27 Midden-Drenthe 2081 (+4) 35 30 Noordenveld 1709 (+5) 32 26 Tynaarlo 1590 (+6) 22 24 Westerveld 995 (+2) 16 21 De Wolden 2048 (+2) 32 24 Onbekend 61 0 0

Stijging gaat sneller en sneller

Ook landelijk stijgt het aantal nieuwe coronagevallen sneller en sneller. Het afgelopen etmaal zijn 5475 positieve tests gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo'n 4.000 tot 5.000 meldingen in een week.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgen Groningen (374) en Den Haag (142). In slechts 36 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het totale aantal positieve tests is vandaag gestegen tot boven de 1,7 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn 1.702.941 Nederlanders positief getest.