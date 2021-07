Antje's Taverne zorgt met sociale huiskamer voor Asser oudjes

Dat doet ze met het Master Service Plan. Dat bestaat uit een maaltijdservice met vers gemaakt eten uit Antje's keuken, een beweegtuin en een sociale huiskamer. Ook zijn er uitjes, met activiteiten in de stad. Dijkstra brengt op die manier 'haar oudjes' in beweging.

Blijer en gelukkiger

Antje Dijkstra huilt van geluk als ze de cheque overhandigd krijgt van wethouder Jan Broekema van Assen. "Ja, dit is echt een hele mooie erkenning. Ik ben hier onderhand al vijf jaar mee bezig. Maar in coronatijd is het verder uitgewerkt en heb ik van de nood een deugd gemaakt. Want ouderen hier in de buurt dreigden ook te vereenzamen. En wat we hier doen met zijn allen, dat zorgt ervoor dat iedereen weer wat blijer en gelukkiger is. En daar word ikzelf ook weer heel gelukkig van. Ik ben een mensenmens. Dus als ik mensen blij kan maken, dan doe ik dat. Dus ik huil van geluk", zegt ze geëmotioneerd.

Vanzelf zo gegroeid

Het initiatief begon enkele jaren geleden eigenlijk vanzelf, doordat veel oudjes bij Antje's Taverne aan de Kloekhorststraat binnenliepen. Rondom haar horecazaak zitten veel ouderenappartementen. "Gewoon voor de gezelligheid liepen ze binnen. Om een praatje te maken, daar is behoefte aan."

In coronatijd kwam daar de maaltijdservice bij, en zo groeide het initiatief verder uit. "Veel mensen kregen niemand meer over de vloer, kinderen wonen vaak ver weg, en zelf durfden ze de deur niet meer uit. Wij zorgden voor eten. Vers gemaakt, dus lekker gezond. En dan niet alleen wegbrengen, voor de deur afgeven en weg, maar ook even binnenkomen voor een praatje, de tafel dekken, en eventueel de bakjes openen. Want als iemand artrose heeft, gaat dat ook niet zo makkelijk."

(Verhaal gaat verder onder de video)

En zo kwam er verder een sociale huiskamer bij voor wekelijkse ontmoetingen, en is er inmiddels een beweegtuin in Antje's Taverne met allemaal fitnessapparaten. "We zorgen ervoor dat ze op deze manier lekker kunnen bewegen. Dus gezonder oud worden, door meer te bewegen", aldus Antje Dijkstra.

Fitter door bewegen

Het werpt ook echt zijn vruchten af. Want kon Lien de Vreede (70) eerst niet eens zonder gepuf de straat uitlopen, nu loopt ze zomaar de binnenstad in. Zonder problemen. "Ik ben nu drie maanden bezig in de beweegtuin, twee keer in de week. En ik voel me stukken fitter. Ik kan op eigen kracht overeind komen, als ik op de grond val. Dat lukte me een tijd geleden maar moeilijk", aldus Lien.

De strijd van Antje Dijkstra tegen vereenzaming, en voor gezonder eten en meer bewegen wordt door de gemeente Assen beloond met 43.000 euro. Het project sluit volgens wethouder Jan Broekema naadloos aan op de wens van de gemeente, om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, zonder al te veel zorgkosten. "Hoe hier de combinatie wordt gemaakt, met sociale ontmoetingen, meer bewegen, en ook nog gezond eten, dat is een schoolvoorbeeld van hoe het kan. Antje is een ondernemer met een sociaal hart, en ze betrekt ook andere ondernemers erbij. Het is prachtig, hoe dit hier tot stand is gekomen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Met geld van de gemeente kan Antje's Taverne het ouderenproject met maaltijdservice, beweegtuin en sociale huiskamer financieren (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Geld uit Preventiefonds

Volgens Broekema kan dit project hoge zorgkosten voorkomen, waar ouderen later mogelijk een beroep op zouden moeten doen, vanwege vereenzaming, gezondheidsklachten en voor thuishulp die ze nodig hebben. "Aan de voorkant probeer je dat hiermee te voorkomen. Dat is precies waarvoor we het Preventiefonds hebben bedacht, en waar dit project in Antje's Taverne nu mee bezig is."

Van het geld komt 30.000 euro uit het gemeentelijke Preventiefonds en 13.000 euro komt uit de pot met coronamiddelen, die voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen is bedoeld.

Hulp van Vaart Welzijn

Dijkstra heeft inmiddels hulp gekregen voor haar project van Vaart Welzijn. "Je kunt alles alleen wel met je eigen personeel willen organiseren. Maar op een gegeven moment heb je toch wat professionele ondersteuning nodig. We organiseren ook maandelijkse uitjes. Maar als we op stap zijn, willen sommige ouderen onderweg nog wel eens een beetje eigenwijs zijn en een andere kant op gaan. Dan moet je toch een strenge juf voor de groep hebben staan met wat natuurlijk overwicht. En dan ben ik toch niet die professional. En bovendien moet er ook iemand hier in de Taverne de maaltijden klaarmaken. En ik kan niet alles tegelijk", lacht Antje.