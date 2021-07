Drugsdealer Emmen trapt in nepaankoop agenten en krijgt cel- en werkstraf

In de maanden april en mei van vorig jaar kwamen bij de politie meldingen binnen over drugshandel in de Laan van de Iemenhees in Emmen. De agenten kregen een vermoeden vanuit welke woning werd gedeald. Ze kenden de bewoner niet. Hij stond niet in de 'kaartenbak van dealers'.

De politie besloot een pseudokoop in te zetten. Agenten in burger deden zich voor als kopers en kochten voor 110 euro aan drugs. Dit gebeurde onder toeziend oog van agenten die om de hoek verdekt stonden opgesteld.

Hoeveelheid drugs

Zodra de koop was gesloten stormden agenten de woning binnen. Ze vonden een hoeveelheid speed, cocaïne en hennep. De man had ook een ploertendoder in zijn woning. Hij wist niet dat dit niet mocht, zei hij tegen de rechter. Hij verkocht geen drugs, hij gaf het wel eens weg, zei hij. Maar ook dat mag niet, zei de rechter. Die vond alleen die ene handel met de undercoveragenten bewezen. "Ik heb het vermoeden dat er vaker is verkocht, maar bewijs ontbreekt hiervoor", zei de rechter.

De Emmenaar heeft werk en lijkt zijn leven op de rit te hebben. Ook dat was voor de rechter een reden om de man niet de gevangenis in te sturen.